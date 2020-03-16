【新冠肺炎】武漢刑釋進京女子已治癒出院　在賓館隔離14天

新冠肺炎疫情期間，一名黃姓刑釋女子在封城期間離開武漢抵達北京事件，一度引發輿論熱議。最新消息指，黃姓女子已治癒出院，在北京一家賓館接受隔離措施。

黃女獲釋後離開武漢，入住北京市東城區的一處屋苑。（網上圖片）

據《新京報》3月16日報道，從權威渠道獲悉，從武漢回北京的刑滿釋放人員黃某英治癒出院。知情人介紹，她出院後被安排在北京一家賓館內接受14天隔離措施。

此前，在3月2日，由中國司法部牽頭的聯合調查組（包括中共政法委、最高檢、公安部）公布了「黃姓刑釋女離開武漢抵達北京事件」的調查結果。

通報顯示，2月17日至21日上午，監獄為黃某英測量體温13次，其中18日、19日兩次體温為37.3°C。其間，黃某英再三找幹警，要求回家。幹警與其女兒聯繫，其女兒表示想辦法解決。後幹警與其女兒前夫約定於2月21日上午，由監獄將黃某英送至武漢北高速收費站口交其接走。

2月21日早上，幹警將隔離觀察的黃某英帶到監獄門口，對其宣講有關防疫規定，並要求其寫下出獄後居家隔離14天的保證書。幹警將黃帶出監獄，乘鄂牌依維柯警車到武漢北高速收費站外廣場，步行將黃送至卡口。

此前，黃某英家屬已與卡口執勤公安幹警說明來意，在卡口外等候。當時執勤的武漢市東西湖區公安分局長青街派出所公安幹警未按要求對黃某英履行查控職責，將其放行。

黃某英和女兒及其女兒前夫駕乘京牌私家車，於2月21日11時30分進入京港澳高速，2月22日凌晨到達北京，2月24日黃某英被確診為新冠肺炎。

黃女得以突破重重封鎖離漢返京引起巨大爭議，最終驚動司法部率領多部委組成的聯合調查組趕赴武漢進行調查。（資料圖片）

在此事中，湖北省司法系統多人被處理。除對負有主要領導責任的省司法廳黨委書記、廳長譚先振予以立案審查調查外，對負有主要領導責任的省監獄管理局黨委書記、局長郝愛民予以免職並立案審查調查；對負有重要領導責任的省監獄管理局黨委委員、副局長鬍承浩，黨委委員、政治部主任張新華及刑罰執行處處長李欣予以免職並立案審查調查。

此外，為了避免類似的事情發生，在2月27日的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，北京市政府副秘書長陳蓓特別強調，當前，在湖北出差和探親的人員，一律不返京，現在在湖北沒有返京的人員，一律不返京。