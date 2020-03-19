【新冠肺炎】上海社區現外籍義工：回饋社區，指導外籍居民防疫

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。在上海古北某小區，居民中有不少境外人士，包括日韓及歐美國家人士。為了對他們進行疫情防控宣傳指導，有外籍居民挺身而出，擔當義工，負責為居民測量體溫，及翻譯防疫有關資訊。

一頭金髮的Angela Brussino身着義工紅背心，手持額溫槍，在小區門口對進出居民進行測溫。每通過一位，她都會用中文說一句「謝謝！」

Angela來自意大利都靈（Turin），是3個孩子的母親，曾在上海交通大學學習過中文課程，目前是全職媽媽。平日裏，她就非常熱心，常參加社區活動。在疫情開始後，Angela主動與居民區書記溝通，詢問自己是否可以幫上忙。

據了解，該小區境外人士有750餘人，佔小區居民總數的1/3，其中日韓人士超過半數，如何做好疫情防控，溝通機制的流暢、處置辦法的高效、基層幹部的能力和社區治理的積累，都面臨着考驗。

返滬復工高峰開始後，居民區工作人員就每天在小區門口輪值，對進小區的居民、訪客「一測、二看、三問、四登記」。於是，Angela也穿上了紅背心，承擔起防控疫情的責任。Angela表示，此前上海給予她很多幫助，她認為現在是她回饋社區的時候。她也呼籲更多外籍人士能夠理解和配合社區工作。

翻譯防疫資訊成4種語言

據該居民區書記介紹，居民區下設有42個小區，有3萬餘常住居民，其中一半來自境外。疫情到來時，資訊的準確傳遞至關重要。為此，居民區將社區裏每一項涉及全體居民，尤其是外籍居民的疫情舉措、政策都用中、英、日、韓4種語言發布。

中外居民返滬後，都會在小區入口登記處看到4語版本的「融情卡」小卡片，簡潔明瞭地告知返滬居民要主動配合登記和自我健康管理，並註明發熱門診的地址、相關部門聯絡方式等資訊。

為了迅速為來自境外的居民指導防疫，社區裏有不少像Angela這樣的外籍義工挺身而出。平日積極參與社區事務的「洋議事員」戴維·波特，就主動擔任了「防控疫情告知書」的翻譯工作，他反覆研讀中文版，將其譯成英文版，張貼在社區醒目處。外籍居民們得知要翻譯審核疫情防控宣傳資料，便多次討論用詞，避免表述模糊或誇張，確保資訊精準。

此外，入境返滬的居民需要居家隔離14天，醫務人員會每天兩次上門為他們測量體溫。

（澎湃新聞）