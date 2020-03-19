【新冠肺炎】北京境外輸入病例全國最多　近8成是中轉旅客

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。3月19日，在北京市的疫情防控工作新聞發布會上，北京市疾控中心副主任龐星火介紹了境外輸入北京的確診病例的特點。她表示，北京的境外輸入病例為全國最多，佔境外輸入病例總數的62%，其中近8成是中轉旅客。

龐星火說，當前，疫情在境外呈快速擴散蔓延態勢，北京作為國內重要的入境口岸，境外輸入病例已成為北京市疫情防控工作的主要風險點和挑戰。目前，境外輸入北京的確診病例呈現以下特點：

一是病例數快速增加。3月18日0至24時，北京市報告境外輸入確診病例21宗，相較2月29日首次報告的境外輸入病例（2宗），增長近10倍。近三周、尤其是近一周來，呈現明顯增長態勢。

北京境外輸入病例全國最多。圖為北京國際機場出現入境人潮。（微博圖片）

二是境外輸入病例在全國最多。截至3月18日24時，北京市累計報告境外輸入確診病例64宗，居全國之首，佔全國境外輸入確診病例總量的34%。3月18日0時至24時，北京市境外輸入確診病例21宗，佔昨日全國境外輸入確診病例的62%。

三是以歐美國家為主。64宗境外輸入確診病例中，西班牙20宗，意大利17宗，英國13宗，美國3宗，匈牙利3宗，伊朗3宗，奧地利2宗，泰國1宗，巴西1宗，盧森堡1宗。

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四是中轉旅客為主。64宗境外輸入確診病例中，在京有常住地的14宗，佔境外輸入病例的22%，78%的病例是入境中轉旅客。

五是留學生居多。64宗境外輸入確診病例中，留學生有27名，佔病例總數的42%。

六是篩查量愈來愈大。據統計，首都機場口岸日均入境人員約6000至8000人。自2月29日以來，由機場海關檢疫轉醫療機構篩查的人員累計2417人，日均127人，近一周來日均已達288人，昨日高達479人。下一步，有關部門將進一步採取綜合措施，全力防控境外輸入病例。

（北京日報）