【新冠肺炎】深圳再多4宗境外輸入病例　患者飛香港經深圳灣入境

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎在全球擴散，內地本土新增病例清零，惟境外輸入病例仍不斷增長。據國家衛健委介紹，自3月11日世衛組織宣布疫情具有大流行特徵以來，內地累計境外輸入病例從85例增長到269例，增幅高達216%。 廣東省是境外輸入病例的重災區之一，昨日（20日）新增7宗病例。其中深圳佔4宗，確診患者全部由外地飛抵香港後，經由深圳灣口岸入境。

根據香港入境處數字，3月19日即「14天強制檢疫措施」生效後，總入境人次較3月18日下跌36%，錄得13,118人次。而經機場入境人次亦下跌48%，錄得6,771人次。（資料圖片 / 羅君豪攝）

根據官方公布的資料，42歲中國籍男子18日從菲律賓馬尼拉乘坐國泰航空CX930航班飛往香港。抵港後從深圳灣口岸入境，入境體溫37.6℃，報稱有菲律賓居住史，曾出現寒顫、乏力、腹瀉等症狀，海關採樣後由專車送往隔離觀察。19日，男子新冠病毒核酸初篩陽性，翌日深圳市疾控中心覆核亦為陽性。

另外3名患者均從英國回國。其中一名19歲中國籍男子16日從英國倫敦乘坐BA011航班飛往新加坡，17日到達新加坡，18日乘坐國泰CX658航班從新加坡飛往香港，抵港後從深圳灣口岸入境入境，自動測溫37.5℃，後被送往隔離觀察。19日，該男子新冠病毒核酸初篩陽性，翌日深圳市疾控中心覆核亦為陽性。

另一名26歲中國籍男子，17日從倫敦乘坐EK004航班飛往阿聯酋杜拜，18日乘EK0380航班從杜拜飛往香港，抵港後從深圳灣口岸入境，報稱有英國居住史，19日凌晨由專車送往隔離觀察。20日，該男子新冠病毒核酸初篩陽性，當日深圳市疾控中心覆核亦為陽性。

還有一名20歲中國籍男子17日乘坐從英國倫敦乘坐SQ317航班飛往新加坡，18日乘坐SQ856航班從新加坡飛往香港，抵港後從深圳灣口岸入境，報稱有英國居住史，自述曾發熱，由專車送往隔離觀察。19日，該男子新冠病毒核酸初篩陽性，翌日深圳市疾控中心覆核亦為陽性。

據悉，上述4名患者均被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療。

港珠澳大橋口岸。（中新社）

除深圳外，珠海昨日也新增一宗境外輸入病例，17歲中國籍男子去年8月赴英國倫敦留學，今年3月17日從英國倫敦乘坐阿聯酋航班EK010飛往杜拜，18日再從杜拜乘坐EK0380航班飛往香港，抵港後在機場乘坐私家車到達港珠澳大橋珠海公路口岸旅檢大樓，當晚將健康申明卡交給海關人員時，報稱有咳嗽發熱等症狀、以及在英國有接觸過類似症狀人員等情況。

男子在19日凌晨入境珠海後，由負壓救護車送至就近醫院發熱門診就診。20日，男子在珠海醫院採樣核酸檢測報告陽性，市疾控中心覆核結果亦為陽性，目前病情穩定。

（綜合報道）