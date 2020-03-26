【新冠肺炎】習近平回信譚德塞　讚賞他為推動全球抗疫所作努力

新冠肺炎疫情全球大流行。中共總書記、國家主席習近平今天（26日）回信世界衛生組織總幹事譚德塞，讚賞他為推動全球抗擊新冠肺炎疫情所作的努力，表示中國將繼續為國際社會抗擊疫情提供支持。

習近平表示，堅定支持譚德塞在國際抗疫中發揮積極領導作用。（新華社／資料圖片）

央視新聞報道，習近平在信中對譚德塞及世界衛生組織與中國密切合作抗擊疫情表示高度讚賞。

習近平說，中國疫情防控形勢當前持續向好，生產生活秩序加快恢復態勢不斷鞏固和拓展，統籌推進防控和經濟社會發展工作取得積極成效。他提到，中國將準確把握國內外疫情防控和經濟形勢的階段性變化，因時因勢調整工作著力點和應對舉措，確保打贏疫情防控的人民戰爭。

世界衛生組織總幹事譚德塞。（資料圖片）

堅定支持譚德塞和世衛在國際抗疫中發揮積極領導作用

習近平表示，世界衛生組織在譚德塞的帶領下，積極推動抗擊疫情國際合作，得到國際社會廣泛認可，中國將繼續堅定支持譚德塞和世界衛生組織在國際抗疫合作中發揮積極領導作用。

他續指，中國一直以實際行動積極支持國際社會抗疫努力，已經向包括世界衛生組織在內的國際組織以及80多個國家提供援助，中國將在力所能及範圍內，繼續為國際社會抗擊疫情提供支持。

他強調，新冠肺炎疫情再次表明，人類是一個休戚與共的命運共同體。國際社會應該守望相助、同舟共濟。中國願同世界衛生組織及各國一道，為維護全球公共衛生安全作出貢獻。

1月28日，習近平在北京會見譚德塞。（新華社）

譚德塞月中致函習近平 感謝中國提供資金支持

據報道，譚德塞本月17日致函習近平，表示在習近平的卓越領導下，中國為抗擊新冠肺炎疫情付出了令人難以置信的努力。得益於中國政府的堅定決心和中國人民的勤勉奉獻，新冠肺炎疫情在中國得到全面快速應對。

譚德塞又指，對中國政府向世界衛生組織以及國際抗疫工作提供資金支持深表感謝。這一善舉體現了全球團結互助精神，對盡快遏制疫情至關重要。