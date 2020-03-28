【新冠肺炎】武漢機場解封倒數10日　首批復航機票開賣　不飛北京

內地新冠肺炎疫情受控，湖北武漢將於下月8日正式「解封」，恢復對外交通，屆時武漢天河機場也將恢復國內客運航班。目前國航、南航等航空公司已恢復下月8日武漢機場始發航班的機票銷售工作。

武漢將從4月8日凌晨零時起，解除離開通道管控措施。（中新社）

據內媒《湖北日報》報道，南航湖北分公司市場銷售部經理王海表示，南航下月8日計劃在武漢機場首批恢復進出港航班近100個，主要涉及華南、華東、西北、西南、東北、新疆等地。目前，已有80個恢復航班開放銷售。

在南航官網，該公司出售4月8日武漢飛廣州航班共有5班，從4月10日起，武漢至廣州加開2班航班，以上航班經濟艙價格均為1940元（人民幣．下同）。除北京外，南航還開通了4月8日武漢直飛上海、成都、深圳、杭州、海口、西安等國內主要城市的航班，每地航班量在3至5班不等，經濟艙票價均在1000至2000元左右。

國航也恢復4月8日武漢飛往深圳、成都等國內部分機場的機票銷售。其中，4月8日武漢飛深圳航班1班，經濟艙票價為1900元。同日，武漢飛往成都有兩班航班，經濟艙票價為2110元。

3月25日，湖北宜昌市消防救援支隊組織消防員對三峽機場候機樓、停車場等機場公共場所進行全面消殺，為復工復航做好準備。（新華社）

而根據中國民航局網站的通告，自明日（29日）零時起，恢復湖北省除武漢天河機場外其他機場的國內客運航班，但因疫情防控需要，暫不恢復湖北省各機場國際及港澳台航班，也暫不恢復湖北省各機場往返與經停北京的客運航班。

據悉，湖北恢復航線後的首個航班為深圳航空執飛的襄陽至深圳航線，預計起飛時間為明天早上6時，共有161名旅客。由於疫情尚未結束，旅客屆時需出示湖北「健康碼」登機。

（綜合報道）