【新冠肺炎】國家衛健委：無症狀感染者4月1日起納入每日疫情通報

今日（31日）下午，國務院新聞辦公室在湖北武漢舉行新聞發布會，介紹中央指導組指導組織疫情防控和醫療救治工作進展。

國家衛生健康委疾控局局長常繼樂介紹，從4月1日起，將在每日疫情通報中，公佈無症狀感染者的報告、轉歸和管理情況，及時回應社會關切。

國家衛生健康委疾控局局長常繼樂。（微博）

常繼樂表示，一直高度重視無症狀感染者的相關情況，堅持從嚴管理無症狀感染者及其密切接觸者，新冠肺炎病毒無症狀感染者是指無發燒、咳嗽、咽痛等自我感知的臨床症狀，同時也沒有臨床可識別的症狀和體徵，但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測是陽性。

他說明道，無症狀感染者主要通過主動監測發現的，途徑主要有四個，一是與密切接觸者的醫學觀察，二是聚集性疫情的調查，三是傳染源的追蹤，四是部分有境內外新冠肺炎病例持續傳播地區的旅遊史或者是居住史的人員進行檢測。

國家衛健委要求各地加強對無症狀感染者防控管理，其中包括嚴格隔離管理。（中新社）

常繼樂指，國家衛健委要求各地加強對無症狀感染者防控管理，其中包括嚴格隔離管理，無症狀感染者要集中隔離14天，原則上集中隔離滿14天，經兩次連續，間隔24小時核酸檢測陰性可以排除解除隔離，如果核酸檢測仍為陽性，要繼續集中隔離醫學觀察，無症狀感染者的密切接觸者也要進行14天的隔離醫學觀察。

他表示，從4月1日起，國家衛健委將在每日的疫情通報中，公佈無症狀感染者的報告、轉歸和管理情況，及時回應社會關切。並將貫徹落實中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組的會議精神，突出的做好無症狀感染者的監測、追蹤、隔離和治療等工作，在疫情重點地區，抽取一定比例的樣本，開展無症狀感染者的調查和流行病學的分析。進一步的研究完善防控措施。

據國家衛健委今日發布的《關於新型冠狀病毒無症狀感染者的防控工作答問》，截至3月30日24時，接受醫學觀察的無症狀感染者為1541宗，其中境外輸入205宗。