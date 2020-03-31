【新冠肺炎】內地「無症狀感染者」成隱憂　加強追蹤做法可取

內地新冠肺炎疫情連續多日保持平穩，各行各業亦陸續恢復正常，但上周六（3月28日）河南省一宗新增確診病例卻引起輿論關注──該名患者據報曾與所謂「無症狀感染者」吃飯、同車，不排除因此染病。現時許多內地網民都想知道，無症狀感染者究竟有多少、傳播風染有多大。

按照內地現行準則，檢測結果屬陽性、無病徵的個案並不視作「確診」，但根據《刺針》等醫學期刊，即使患者無病徵也可以播毒，河南省的案例就是屬於這類情況。同樣不能忽視的是，無症狀感染者的資訊不透明，可能會助長謠言在民間傳播，處理不當可能引起恐慌；而地方官員也可能會在「清零」的壓力鑽空子，故意把新增患者計入無症狀感染者類別，欺上瞞下。

早發現、早報告、早預警、早處置

種種跡象顯示，中央已意識到這個問題的嚴重性。總理李克強周一（30日）主持中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議時強調，要做好無症狀感染者監測、追蹤、隔離和治療，具體執行時要把檢測範圍進一步擴大至和已發現的無症狀感染者的密切接觸者。一旦發現無症狀感染者，要立即按照「早發現、早報告、早預警、早處置」的要求，嚴格集中隔離和醫學管理，對密切接觸者也要實施隔離醫學觀察。

地方政府已開始響應中央的號召。浙江省政府在李克強表態後宣佈「加辣」，規定即日起所有無症狀感染者都要在定點醫院接受14天強制隔離，隔離期滿後，還要兩次連續樣本核酸檢測呈陰性方可出院，出院後還要繼續觀察14天。

內地現時的防控重點是「外防輸入、內防反彈」，一方面防止疫情嚴重的國家把病毒輸入中國，另一方面防止本地爆發第二波疫情。如今內地在認清無症狀感染者帶來的風險後，推出針對性措施應對，做法可取。內地媒體《第一財經》日前甚至報道，相關部門有望建立「發現一例通報一例」的制度，向全社會公開無症狀感染者的數據。從防疫、抗疫的立場出發，上述舉措稱得上實事求是，只要能夠切實執行，會對戰勝新冠肺炎有正面作用。