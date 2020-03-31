新冠肺炎｜騰訊成聯合國全球合作夥伴　啟動史上最大規模線上對話

3月30日，聯合國在美國紐約總部宣布中國的騰訊公司成為其全球合作夥伴，為聯合國75周年活動（UN75）提供全面技術方案。

作為中國科技巨頭公司之一，騰訊旗下的騰訊會議、企業微信將為聯合國啟動的有史以來最大規模的全球對話提供遠程會議服務，在線舉辦數千場會議活動。

聯合國宣布中國科技巨頭企業騰訊成為其全球合作夥伴，騰訊旗下的騰訊會議、企業微信將為聯合國75周年活動（UN75）提供全面技術方案。（Reuters）

受全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，聯合國75周年的數千場活動將搬到線上進行，屆時聯合國會面向全球公民發起對話邀請，來自全球的對話參與者將通過騰訊會議、企業微信兩大平台，靈活組織和參與不同規模的在線會議。

作為一項全新且創新的全球合作，這也是騰訊會議、企業微信首次為如此大規模的全球性對話提供線上協同能力，騰訊官方稱，騰訊將和聯合國合作，向全球數以千萬人發出邀請，傾聽他們對25年後世界的看法，以及在解決如氣候變化和新冠病毒等全球挑戰時國際合作應如何發揮作用。

聯合國成立75周年紀念活動籌備工作秘書長特別顧問Fabrizio Hochschild Drummond 向外界表示，正在加強UN75活動在數碼化領域的發展，並將不斷適應疫情環境下的諸多限制。

為抑制新冠病毒的傳播，越來越多的國家和國際組織已發出儘可能減少外出的號召，居家工作、學習受到了越來越多人的歡迎和重視，而現代科技和通訊手段的快速發展也為人們居家工作、學習提供了種種便利條件。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情正在全球肆虐，圖為地圖學家毛羅（Fra Mauro）於1457至1459年年間繪製的世界地圖，它也被譽為「中世紀地圖學最偉大的記載」。（多維新聞網）

UN75活動倡議目前正通過線上對話和一分鐘問卷向全球徵集解決方案、意見觀點和擔憂，其問卷將通過騰訊的社交、遊戲、媒體、視頻和廣告等多個平台進行宣傳和推廣，而在活動對話和調研中產生的觀點報告將於今年9月21日的聯合國大會高級別活動上，正式提交給世界各國領導人和聯合國高級官員。

近年來，中國諸多互聯網企業發展迅速，推出的產品也日益國際化。作為一款音視頻會議產品，騰訊會議上線兩個月內日活躍賬戶數即超過1,000萬，據其官網稱已是當前中國最多人使用的視頻會議應用，為助力全球抗疫，騰訊會議40天內更新迭代了14個版本，並緊急研發上線國際版應用VooV Meeting，為超過100個國家和地區提供免費300人同時在線的會議能力。

而企業微信作為企業協同辦公的管理工具，支持即時通訊、豐富的OA應用、300人音視頻會議、群直播、連接微信生態等能力，也是頗具亮點。

在這場猝不及防的新冠肺炎肆虐全球的疫情中，中國的科技巨頭企業其實不只是騰訊表現搶眼，不久前，基於疫情的快速蔓延，全球多個國家和地區學校都開始停課，為不影響學生求學，聯合國教科文組織緊急呼籲全球 39 個國家和地區的 4.21 億學生遠程上課，中國的阿里巴巴集團旗下的釘釘成為了聯合國首推的在家上課平台。

2019年11月26日上午9時30分，阿里巴巴在港交所正式掛牌上市，成為首個同時在美股和港股兩地上市的中國互聯網公司。（AP）

新冠肺炎疫情還在持續，全球每天的確診人數觸目驚心，諸如勞動力密集的生產和服務行業、進出口貿易依賴型行業、需要消費者實地參與的行業等遭受了劇烈衝擊，不少企業面臨着破產的危機，而全流程互聯網+行業，以及無人化、專業化、定製化的消費服務行業等卻在新冠肺炎疫情下得以飛躍發展。

從當前的形勢來看，新冠疫情發展尚具有不確定性，但此次疫情對人類生產生活方式產生的影響，在疫情過後必將持續產生作用，而行業巨頭的迭代或許也就在人們的不經意中悄然發生。