【新冠肺炎】美駐華大使：感謝中國對美出口醫療用品　望向前同行

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續,中美外交官早前就病毒源頭以及病毒命名問題掀起「口水戰」。美國駐華大使館上月底在官方微博上的文章,將新型冠狀病毒稱為「武漢病毒」,也惹來內地網民痛批。 不過在本周五(3日),美國駐華大使布蘭斯塔德(Terry Edward Branstad)在使館官網、官方微博、微信公眾號上發布中英文公開信《向前同行》,感謝中國幫助。

美國駐華大使布蘭斯塔德在使館網站發表公開信,感謝中國出口醫療用品到美國。(網站截圖)

布蘭斯塔德表示,上周特朗普總統與習近平主席就COVID-19全球大流行進行了非常好、富有成效的電話會談。另外,他與中國外交部副部長鄭澤光在周末也談了關於中美兩國打擊COVID-19的共同努力,他強調現在就是向前看的時候,並對中國就出口需要的醫療用品到美國,對美國政府給予幫助,傳達了感謝。

布蘭斯塔德指出,美國大使館已經辛勤工作,為美國和中國公司牽線,以滿足美國對關鍵個人防護用品不斷增加的需求。「我們正與中國政府官員緊密合作,加快來自中國的貨物運輸。沒有一個國家可以獨自打這場戰役。我有信心,我們兩國將繼續找出共同合作的方法,抗擊這個威脅所有人生命的共同敵人……向前同行。我知道我們必將渡過難關。」

特朗普曾將新冠病毒稱為「中國病毒」,引起中方強烈不滿。(資料圖片/路透社)

據此前報道,中國外交部發言人趙立堅曾在Twitter上質疑可能是美軍把病毒帶到武漢。特朗普為此提出了「中國病毒」的說法。中國駐美大使崔天凱後來未有支持趙立堅的言論。上周五(3月27日),特朗普再與習近平通了電話,雙方表示要合作抗疫。

國際知名期刊《外交學人》(The Diplomat)日前刊登了100名中國學者聯名《致美國人民的公開信》(An Open Letter to the People of the United States From 100 Chinese Scholars),呼籲所有國家團結起來,真誠合作,全力應對人類健康的共同敵人。中國外交部發言人華春瑩3日對此表示,現在需要更多這樣的理性、冷靜、正面、積極的聲音,她指出這場疫情是史無前例的,中國同其他出現疫情的國家一樣,都是病毒的受害者。她強調,世界各國人民唯有團結合作,才能早日共同取得這場抗擊疫情的勝利,才能最大程度地維護各國人民的生命安全和身體健康。

(綜合報道)