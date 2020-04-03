【新冠肺炎】美駐華大使：感謝中國對美出口醫療用品　望向前同行

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中美外交官早前就病毒源頭以及病毒命名問題掀起「口水戰」。美國駐華大使館上月底在官方微博上的文章，將新型冠狀病毒稱為「武漢病毒」，也惹來內地網民痛批。 不過在本周五（3日），美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Edward Branstad）在使館官網、官方微博、微信公眾號上發布中英文公開信《向前同行》，感謝中國幫助。

美國駐華大使布蘭斯塔德在使館網站發表公開信，感謝中國出口醫療用品到美國。（網站截圖）

布蘭斯塔德表示，上周特朗普總統與習近平主席就COVID-19全球大流行進行了非常好、富有成效的電話會談。另外，他與中國外交部副部長鄭澤光在周末也談了關於中美兩國打擊COVID-19的共同努力，他強調現在就是向前看的時候，並對中國就出口需要的醫療用品到美國，對美國政府給予幫助，傳達了感謝。

布蘭斯塔德指出，美國大使館已經辛勤工作，為美國和中國公司牽線，以滿足美國對關鍵個人防護用品不斷增加的需求。「我們正與中國政府官員緊密合作，加快來自中國的貨物運輸。沒有一個國家可以獨自打這場戰役。我有信心，我們兩國將繼續找出共同合作的方法，抗擊這個威脅所有人生命的共同敵人……向前同行。我知道我們必將渡過難關。」

特朗普曾將新冠病毒稱為「中國病毒」，引起中方強烈不滿。（資料圖片/路透社）

據此前報道，中國外交部發言人趙立堅曾在Twitter上質疑可能是美軍把病毒帶到武漢。特朗普為此提出了「中國病毒」的說法。中國駐美大使崔天凱後來未有支持趙立堅的言論。上周五（3月27日），特朗普再與習近平通了電話，雙方表示要合作抗疫。

國際知名期刊《外交學人》（The Diplomat）日前刊登了100名中國學者聯名《致美國人民的公開信》（An Open Letter to the People of the United States From 100 Chinese Scholars），呼籲所有國家團結起來，真誠合作，全力應對人類健康的共同敵人。中國外交部發言人華春瑩3日對此表示，現在需要更多這樣的理性、冷靜、正面、積極的聲音，她指出這場疫情是史無前例的，中國同其他出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者。她強調，世界各國人民唯有團結合作，才能早日共同取得這場抗擊疫情的勝利，才能最大程度地維護各國人民的生命安全和身體健康。

（綜合報道）