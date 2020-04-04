【新冠肺炎】英駐華使館：英國希望與中國攜手共克全球疫情

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，英國傳媒早前報道，有英方官員認為中國隱匿疫情，並指疫情過後會重新規劃外交政策。 不過在周六（4日）中國舉行全國性哀悼活動之際，英國駐華大使館官方微博貼文表示，希望與中國攜手並肩，共克全球疫情。

英國駐華使館在微博貼文稱，希望與中國攜手並肩，共克全球疫情。（微博）

據此前報道，3月29日，中國山東省已經派出了一隊15人赴英聯合工作組，支援當地抗擊疫情。工作組在英國當地展開流行病學調查、防疫知識宣教、疾病預防救治等工作，並會隨身攜帶中醫藥、防疫知識宣教品、醫療防護物資等物品。

3月31日，中國駐英大使劉曉明表示，這支赴英工作組包括許多在一線抗疫的專家，中英兩國專家進行了連線交流。英國副首席醫療官對交流給予高度評價，表示願意學習借鑒中國疫情防控和診療知識和經驗，不斷加強兩國抗疫合作。

山東省派出一行15名成員的工作組3月28日出發飛往英國，是山東首次派出援外工作組。（資料圖片）

劉曉明還表示，中英抗疫合作卓有成效。中方及時向英方提供了最新版新冠肺炎診療的方案，英方委派醫療專家組出席中國與歐洲國家舉行的疫情視頻會議。中英方在檢測、疫苗和藥物研發、臨床診治等方面合作得到加強深化。

目前英國新冠肺炎病例已突破3萬8千例，累計超過3600人死亡。

（綜合報道）