【新冠肺炎】中國醫療隊赴英援助反遭批　中英網民掀輿論戰

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，歐美各國疫情嚴峻。近日，中國派出山東15人醫療團隊前往英國援助，同時還帶備不少醫療物資捐贈給當地。不過，對於中方的援助，英國網友卻表示，「中國人不值得信任。」

3月28日，山東省赴英國聯合工作組成員在濟南遙墻國際機場登機。（新華社）

中國山東省的聯合工作組率領15名成員於3月28日抵達倫敦，協助英國抗疫，成員來自疾控、中西醫、心理、護理等領域。同時他們還帶備約17.5噸抗疫物資，其中包括中藥和個人防護用品。根據安排，工作組將和在英國留學生、中資企業、僑屆代表以及當地醫療專家進行交流。

不過，英國民眾得知團隊的到訪，紛紛在網絡留言指責，「別來散播病毒」、「行李箱肯定裝着蝙蝠、老鼠」、「有人邀請你們了嗎？」、「他們不值得信任」等言論引起爭議。

而針對英國民眾的指責，許多中國網民亦紛紛留言斥，「援助換來的是謾罵聲一片，太令人氣憤」、「如果英國媒體不道歉，我們堅決不去英國」、「幫助他們就是與虎謀皮，快撤回來」、「太讓人心寒！別幫了」等言論回擊。

據了解，山東省赴英國聯合工作組在4月2日啟程回中國，中國駐英國大使劉曉明赴機場送行。據中國駐英國大使館介紹，5天內，工作組為在英中國留學生、華僑華人、中資機構人員舉行5場「攜手抗疫贏勝利，祖國永遠在身邊」慰問會，就新冠肺炎醫學防護及心理健康等專題向與會人員普及知識，回答大家關心的問題，向留英學子贈送「健康包」，向其他中國公民發放防疫物資。工作組還分別同英國一些官員進行視頻交流，分享中方疫情防控和診療經驗。

事實上，這段時間以來，西方有很多聲音質疑中國的國際援助是帶有目的性，將疫情轉變為地緣政治武器，以提高影響力。對此，中國外交部發言人華春瑩在4月3日的例行記者會上表示，「這場疫情是一場突如其來的遭遇戰和阻擊戰，在戰場上戰鬥最激烈的時候，有誰會想到今後怎麼去論功行賞嗎？」

她指出，中國在抗擊疫情防控當中，有一些比較有效的做法和有益的經驗，中方很樂意同其他國家分享，但中方不會把它用作什麼地緣政治的武器或者工具。

華春瑩還強調，如果中方的一些有益的理念、做法和經驗，能夠為今後世界公共衛生安全和治理做出一些積極貢獻，那也是中國作為一個負責任大國應盡的責任和義務。