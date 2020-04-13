【新冠肺炎】禁止國內野生動物交易後　北京提供税務優惠鼓勵出口

《華爾街日報》4月12日報道，由於野生動物被認為是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情傳播的來源，中國政府此前頒發文件禁止本國進行野生動物交易，但近日中國政府決定向出口的野生動物產品提供税務優惠，此舉引發關注。

此前，中國政府發布《全國人大常委會關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，規定全面禁止食用國家保護的「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物」以及其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物。對違反現行法律規定的，要在現行法律基礎上加重處罰，以體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。

報道引述中國政府文件顯示，中國財政部於3月17日決定上調約1,500種中國野生動物產品的增值稅退税税率，包括食用蛇、靈長類動物的肉及內臟、海狸和麝貓等產品。

根據美國國會研究服務部（Congressional Research Service）的報告指出，在全球經濟急劇下滑和與美國的長期貿易戰中，中國經濟陷入困境。因此，中國政府近日推出的新税收優惠政策都與出口掛鈎，旨在支持國內鋼鐵、建築及農產品以外的各項產業。雖然中國禁止國內野生動物交易，但鼓勵向國外銷售野生動物的舉做法，「可能會將風險分散到全球市場」。