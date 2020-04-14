馬里中北部戰亂頻仍　中國「驢友」拒絕大使館勸阻執意前往

日前，中國駐馬里大使館發佈消息稱，一名中國「驢友」不聽勸阻執意前往馬里中北部地區進行活動。

4月12日，據中國駐馬里大使館通報，「近日使館了解到，國內來非進行穿越非洲大陸旅行的『驢友』魯某擬從馬里首都巴馬科前往馬北部城市加奧，並繼續前往周邊國家。使館獲知該信息後，對其行為進行了多次勸阻，但魯某仍堅持上述安排。」

中國駐馬裏大使館發佈關於中國公民執意前往馬裏中北部的通報。（中國駐馬裏大使館網站）

使館說，考慮到外交部領事司和中國駐馬里大使館多次就馬裏局勢發佈安全預警和領事提醒，禁止中國公民前往馬里中北部地區，特別是近段時間以來恐怖襲擊和綁架事件頻發，安全局勢、立法選舉和新冠疫情等因素疊加，貿然前往該地區恐面臨巨大安全風險。

使館表示，中國駐馬裏大使館建議魯某重新規劃旅行計劃。同時，大使館再次提醒在馬中國公民嚴格遵守使館發佈的安全預警和領事提醒，不要前往馬里中北部地區。

馬里局勢不穩，持續發生襲擊。圖為多名坐在車上馬里士兵。（資料圖片/Getty Images）

馬里是西非的一個內陸國家，2012年3月，馬里發生軍事政變，2015年5月，馬里政府與北部地區部分武裝組織簽署《和平與和解協議》，同年6月，各方完成協議最終簽署。然而，馬里北部地區近年來一直衝突不斷，中部地區的武裝襲擊也有增多趨勢。

此前，馬里政府發佈新聞消息稱，馬里軍隊3月19日早在該國北部加奧區一個城鎮附近遇襲，29名士兵死亡。