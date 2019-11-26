法國軍方追捕馬里武裝份子　兩直升機相撞13士兵死亡

法國軍方當地時間11月25日傍晚時份於馬里追捕武裝份子，出動直升機配合地面行動。兩架直升機低飛時意外相撞，導致13名士兵死亡，為法軍36年來單日內最大的傷亡事件。

法國總統馬克龍曾於2017年到訪馬里，視察法國海外最大軍事行動的情況。（美聯社）

地面突擊隊追蹤乘坐農夫車和電單車移動的武裝份子。確認武裝份子後，軍方出動「虎」攻擊直升機、「美洲獅」多用途直升機和戰鬥機配合行動。兩架直升機於當地時間晚上7時40分左右意外相撞，無人生還。

陸軍參謀長勒庫安特（Francois Lecointre）表示，軍方當時正在追捕「大撒哈拉伊斯蘭國」組織（Islamic State in the Greater Sahara）的武裝份子。

國防部部長帕利（Florence Parly）指，直升機出事時於漆黑環境飛行，導致行動更加複雜。她強調，法國不會放棄反恐抗爭。俗稱「黑盒」內的飛行數據紀錄儀已經尋獲，目前已經展開調查。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示深切哀悼。總理菲利普（Edouard Philippe）為薩赫勒（Sahel）的軍事行動辯論，指如果沒有面對敵人的能力，就不能保證政治穩定和經濟發展的基本工作。

法國曾經是區內的殖民勢力。2013年，法國首次介入馬里，驅趕佔據北部的武裝份子。目前駐有4,500名巴爾漢（Barkhane）行動的人員。自2013年，薩赫勒地區的軍事行動已經導致最少38名法國士兵死亡。