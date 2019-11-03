武裝分子襲擊非洲馬里哨站54死　ISIS認責

非洲國家馬里（Mali）北部因代利曼（Indelimane）一個哨站遭遇襲擊，造成54人死亡，死者包括1名平民。事件成為西非近年最血腥的襲擊事件，伊斯蘭極端組織ISIS承認責任。

馬里局勢不穩，持續發生襲擊。圖為多名坐在車上馬里士兵。（Getty Images）

有多名攜帶重型武器的武裝分子，騎着電單車向哨站發動攻擊，其後向尼日爾的方向逃走。英國《衛報》引述當地媒體報道，武裝分子在第一輪攻擊後，以汽車輾過哨站的士兵。整體來說，事件中僅20名士兵生還。因代利曼所在的梅納卡區（Menaka），位處馬里和尼日爾接壤的邊境。

馬里政府消息指，死亡的54人中包括1名平民，及一名法國藉士兵。伊斯蘭極端組織ISIS承認責任。

馬里自2012年發生武裝叛亂，武裝分子後聯同ISIS佔領馬里北部地區。後經法國出兵協助後收復北方所有主要城市，但武裝分子仍持續對地區進行騷擾及發動攻擊。

從ISIS近期的活動看來，組織的動作增加，進行襲擊的熟練程度亦提升。2019年9月30日馬里中部兩個軍事基地受襲，38人死亡。與馬里接壤的布基納法索一個金礦在10月發生襲擊，約20人死亡，情況或顯示該區暴力在蔓延。