【新冠肺炎】中國口罩卸貨現場　美議員：想要美製造的口罩

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在中國以外多國肆虐，美國南卡羅萊納州日前接受了來自中國的150萬個口罩。在口罩卸貨現場，美議員一番話引發關注。

據美聯社4月26日報道，在看到來自中國的口罩從波音飛機上卸下後，美國南卡羅萊納州共和黨參議員Lindsey Graham 說，「我們想要美國製造的口罩，我們不想依賴中國或其他任何國家來滿足我們基本的醫療需求。」

隨着新冠肺炎疫情的蔓延，多國向中國採購防疫物資。圖為4月6日，來自中國的醫療物資從瑞士日內瓦機場的貨機上卸下。（AP）

據報道，新冠肺炎疫情期間，Lindsey Graham一再呼籲美國減少對中國的依賴。

他預計2020年秋天新冠病毒會捲土重來，希望美國在出現疫情之前對所需的供應「有更好的準備」，希望「醫療供應鏈回到美國」。

同日，Lindsey Graham還發推特（Twitter ）對中國表示感謝，「我感謝所有為南卡羅萊納的普利斯馬醫院提供了100多萬個口罩的人們。也感謝波音公司提供波音747夢想運輸機 （Dream Lifter） ，從中國把這些醫療用品運過來。」

新冠肺炎疫情爆發以來，各國對口罩等醫療物資的需求激增，目前許多國家正在從中國購買並運出口罩、防護服與醫用手套等物資。

中共上海市委機關報《解放日報》4月15日曾報道，上海浦東國際機場停機坪已成「世界全貨機展示廳」，目前日均貨運航班超過200架次，已超過往年量值。僅防疫物資一項，近1個月來已累計運輸1萬多噸。

另據中國商務部外貿司司長李興乾4月26日披露，各國在中國商業採購、防疫物資的管道完全暢通。截至4月25日，已有74個國家和地區，6個國際組織與中國簽署192批次醫療物資商業採購合約，累計金額14.1億美元。還有72個國家地區和8個國際組織，正在洽談129批次的商業採購。

他指出，海關統計數據顯示，4月24日當日，中國出口口罩10.6億個。而且，很多國家對從中國採購防疫物資給予高度評價，對防疫物資質量表示充分認可。

中國還於4月起實施新的出口規範，要求產品需向海關報關，並獲得藥監部門批准的醫療器械產品註冊證書，符合進口國當地的質量標準要求。

此外，中國已向多國提供醫療物資援助。其中，據中國海關不完全統計，3月1日至4月17日，中國對美國提供了各類口罩18.64億隻,醫用及其他手套2.58億雙，醫用防護服2,919萬套，護目鏡313萬副，有創呼吸機156台，無創呼吸機4,254台。