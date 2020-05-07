美轟炸機密集抵近中國近海　中國專家：美國盼填補航母空缺

美軍近期動作頻頻，美軍B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機5月以來已經2次在台灣附近海域飛行。 《環球網》就此刊登內地軍事專家分析文章稱，疫情打亂了美國在亞太的軍事部署，羅斯福號及列根號等核動力航母，相繼爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，現在美國希望在西太平洋最前線，找到較好替代航空母艦的作戰平台或大型武器。

5月7日，中國軍事專家李傑在《環球網》上刊登評論，針對近日美軍機頻頻現身台灣周邊海域，他表示，美國海空軍偵察機近期大幅增加了在台海地區上空出現的頻率，「美國人到底想幹什麼？」

美國海軍列根號航母。（維基）

李傑指，疫情一下打亂了五角大樓的部署。特別是美國處於亞太地區的4艘核動力航空母艦一度全靠岸防疫，令美軍在西太前沿海域出現了巨大的「真空」，現卻加大軍機現身頻率，他分析有三點原因，一是「想以最快的速度和最便捷的方式，顯示美國在亞太重點區域的軍事存在」，美國希望在西太平洋最前線，找到較好替代航空母艦，或兩棲攻擊艦的作戰平台或大型武器。

其次，李傑稱，美軍想在疫情期間，為台灣一些勢力撐腰打氣，同時完成自己的戰術任務，表明美軍並沒有因為疫情，而放棄在該地區的軍事影響，軍艦缺席了還有軍機在。

最後一點則是向中國展示美國在關鍵地區，維持戰略威懾的決心。美軍將4架B-1B戰略轟炸機調遣到關島空軍基地，替代之前的B-52H轟炸機，緊接着B-1B轟炸機就飛到台海附近海空域，原因就是B-1B載彈量大，隱身方面也有優勢，藉此作為向中國實施戰略威懾的全新工具，也預測5月B-1B戰略轟炸機出現頻率會更高。