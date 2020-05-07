【新冠肺炎】咸陽40多名抗疫醫護突被炒惹議　涉事醫院院長被免職

陝西咸陽市婦幼保健院以考試實行末位淘汰，一次性裁掉40多名醫護人員，這些人大多數都曾在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗疫一線，該事件曝光後引發爭議。 咸陽市今天（7日）發布最新通報稱，日前，由咸陽市衛健委牽頭調查市婦幼保健院聘用人員勞動糾紛。經查，市婦幼保健院人員調整工作程序違反勞動法和勞動合同法規定，咸陽市責成婦幼保健院撤銷聘用人員調整決定，對負有領導責任的婦幼保健院院長王美玲免除職務。

陝西咸陽市婦幼保健院有數十名醫護被辭退。（網上圖片）

早前4月30日，內媒報道稱，有網民反映稱，咸陽市婦幼保健院以一次考試實行末位淘汰，一次性裁掉40多人，其中有26名護士，被裁掉的醫護人員中大多數都曾在抗疫一線，不僅沒有領到抗疫補助，反而被突然裁掉，感到十分寒心。

報道稱，有護士質疑為何不是依照學歷及職稱作安排。據悉，有中級職稱、10年工齡的護士也慘遭「淘汰」，40餘人中有7名醫護人員未接受簽字。

咸陽市婦幼保健院5月1日在官方微博表示，部分傳媒就該院「與個別聘用人員涉及雙方產生的勞動爭議仲裁糾紛」一事作不實報道與轉載，侵犯該院聲譽，要求相關媒體刪除報道，否則將追究法律責任。

在抗擊疫情期間，不少醫護人員都是冒着生命危險在救治確診病患。圖為2020年4月28日，北京小湯山的醫護人員在患者出院後，清理病房。（新華社）

同日，「咸陽發布」官方微信公眾號發消息稱，咸陽市衛健委高度重視事件，責成咸陽市婦幼保健院暫停正在實施的人員調整工作，並組建工作專班就此事進行調查，調查結果將及時向社會公布。

今年3月，陝西安康市中心醫院被曝出該院領導抗疫補助高於援鄂一線人員，後經當地官方調查後，該院正副院長被免職。有分析稱，這些醫護人員在乎的不只是錢而已，因為這更關乎到對他們的認可和尊重。

（綜合報道）