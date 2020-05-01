新冠肺炎｜陝西數十名醫護被炒惹爭議　涉事醫院：因合約到期解聘

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下，外界對前線對抗病疫的醫護人員抱有尊敬態度，各地還紛紛出台獎勵措施，為他們發放工作補貼。 惟近日有網民反映稱，陝西咸陽市婦幼保健院實行大規模裁員，一次過辭退40多名醫護人員，其中多數人曾在抗疫一線工作，如今卻被要求「自願辭職」。 院方則在周五（5月1日）回應稱，去年11月已推出了人才「優化方案」，只是因疫情影響才推遲與部分合同到期的聘用人員終止勞動關係，強調解聘合法合規。

陝西咸陽市婦幼保健院有數十名醫護被辭退。（網上圖片）

此前有內媒報道引述網民爆料稱，咸陽市婦幼保健院通過一次考試，實行末位淘汰，一次過裁掉40多人，其中有26名護士，被裁掉的醫護中大多數都曾在抗疫一線。報道稱這些醫護沒有領到抗疫補助，又突然被裁，因此受訪護士都表示「十分寒心」。

關於院方的「人才優化」，被裁的醫護人員均稱沒有看到相關文件，並表示他們是在參加了一次考試後被選定為「優化對象」，進而被要求「自願辭職」。據悉，有護士為中級職稱和十年工齡也慘遭「淘汰」，因此有護士提出質疑，院方為何不按學歷及職稱進行優化。

咸陽市婦幼保健院發聲明稱，因疫情影響才推遲與部分合同到期的聘用人員終止勞動關係。（網上圖片）

咸陽市婦幼保健院其後發聲明回應稱，內媒報道內容事實與客觀情況不符。院方稱，去年9月對醫院的基礎建設全面改造加固，住院業務停開。經重新組合後，僅剩餘開設孕產保健、婦女保健、兒童保健和急診綜合四個門診業務，業務嚴重萎縮。基於此種狀況出台了優化方案，但由於疫情影響，推遲解聘部分合同到期僱員。

院方強調，在整個過程中完全遵循《勞動法》及《勞動合同法》等法律法規之規定，並積極在法律框架內給勞動者予以補償，現已與大部分聘用人員達成調解補償協議。對於剩餘未能達成調解意向的個別聘用人員的糾紛，則交由咸陽市勞動人事爭議仲裁委員會立案受理，也將於近期開庭審理。

（綜合報道）