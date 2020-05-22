【兩會2020】李克強：建立健全特區維護國安法律制度和執行機制

十三屆全國人大三次會議今日（22日）上午在北京人民大會堂開幕，聽取國務院總理李克強關於政府工作的報告。當中包括一項審議人大常委提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》議案。 其餘議程包括：審議政府工作報告、中央和地方預算草案、民法典草案的議案、人大常委會工作報告，以及最高人民法院和最高人民檢察院的工作報告等。今日下午，各代表團舉行全體會議，審議政府工作報告和提案工作情況報告。

國務院總理李克強發表政府工作報告。（01直播截圖）

建立健全特區維護國安法律制度

有關港澳的部分，李克強在工作報告中提到，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任，支持港澳發展經濟，改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

李克強還說，要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制「台獨」分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。

政府工作報告不提今年GDP增速具體目標

政府工作報告沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。今年要優先穩就業保民生。內地去年經濟增長目標定約6至6.5%，實際增長6.1%。

報告指，此舉有利於引導各方面集中精力抓好「六穩」、「六保」。「六保」是今年「六穩」工作的著力點。守住「六保」底線能穩住經濟基本盤；以保促穩、穩中求進，就能為全面建成小康社會夯實基礎。

報告說，今年一季度經濟出現負增長，生產生活秩序受到衝擊，但生命至上，這是必須承受也是值得付出的代價。

共同落實中美第一階段經貿協議

政府工作報告說，今年要推動貿易和投資自由化便利化，堅定維護多邊貿易體制，積極參與世貿組織改革。推動簽署區域全面經濟夥伴關係協定，推進中日韓等自貿談判。共同落實中美第一階段經貿協議。中國致力於加強與各國經貿合作，實現互利共贏。

大幅縮減外資准入負面清單

政府工作報告說，積極利用外資。大幅縮減外資准入負面清單，出台跨境服務貿易負面清單。賦予自貿試驗區更大改革開放自主權，加快海南自由貿易港建設，在中西部地區增設自貿試驗區、綜合保稅區，增加服務業擴大開放綜合試點。營造內外資企業一視同仁、公平競爭的市場環境。

全國人大代表聽取政府工作報告。（01直播截圖）

李克強：發行1萬億元抗疫特別國債

李克強表示，積極的財政政策要更加積極有為。今年赤字率擬按3.6%以上安排,財政赤字規模比去年增加1萬億元，同時發行1萬億元抗疫特別國債。這是特殊時期的特殊舉措。上述2萬億元全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制,資金直達市縣基層、直接惠企利民,主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性，決不允許截留挪用。

李克強指出，疫情防控取得重大戰略成果。當前，疫情尚未結束，發展任務異常艱巨，要努力把疫情造成的損失降到最低，努力完成全年經濟社會發展目標。

完善傳染病直報和預警系統

政府工作報告說，加強公共衛生體系建設。堅持生命至上，改革疾病預防控制體制，完善傳染病直報和預警系統，堅持及時公開透明發布疫情信息。用好抗疫特別國債，加大疫苗、藥物和快速檢測技術研發投入，增加防疫救治醫療設施，增加移動實驗室，強化應急物資保障，強化基層衛生防疫。

李克強又指，今年要提高生態環境治理成效，突出依法、科學、精准治污。深化重點地區大氣污染治理攻堅。加強污水、垃圾處置設施建設。加快危化品生產企業搬遷改造。壯大節能環保產業。嚴懲非法捕殺和交易野生動物行為。實施重要生態系統保護和修復重大工程，促進生態文明建設。

國家主席習近平出席全國人大會議開幕會。（01直播截圖）