【新冠肺炎】抗疫中國行動白皮書發表　籲國際社會團結戰勝疫情

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球多地蔓延。國務院新聞辦公室今日（7日）上午10時舉行記者會，會上發表《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，介紹和解讀白皮書有關內容，並回答記者提問。 白皮書指出，中國在全力做好疫情防控的同時，完善疫情資訊發布機制，有效回應了公眾關切；中國感謝國際社會對中國抗疫給予的寶貴支持，並積極回饋國際社會。白皮書呼籲，團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器。

記者會現場。（01直播）

中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟，科學技術部部長王志剛，國家衛生健康委主任馬曉偉，外交部副部長馬朝旭，中國工程院院士、中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰出席會議，主持人是國務院新聞辦副主任郭衛民。

對於巴基斯坦通訊社記者提問，中國抗疫期間是否過度強調黨和政府的作用，忽略人民的付出，徐麟表示，中國的黨、政府和人民是血乳相融的整體，抗擊疫情期間也是如此。正如中共總書記習近平所說，人民至上、生命至上，保護人民生命安全和身體健康可以不惜一切代價。正是在中國共產黨領導下，中國人民萬眾一心，疫情防控才取得重大勝利。人民的主體作用在這次抗疫過程中發揮重要作用。

外交部副部長馬朝旭。（01直播）

馬朝旭：經過這場疫情 中國的「朋友圈」更大

外交部副部長馬朝旭回應外媒記者提問表示，疫情對中國與他國關係有消極影響的說法不符事實，經過這場疫情，中國同世界絕大多數國家的關係非但沒有受到消極影響，反而得到了進一步的鞏固和改善，中國的朋友更「鐵」，中國的「朋友圈」更大。

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衛健委主任馬曉偉表示，截至6月2日，全國新冠肺炎治癒率達到了94.3%，超過了病毒性肺炎的平均治癒率，經過這次救治，對重症病毒型肺炎的救治提高到了一個新的水平。更要提到的是無論在輕症治療還是重症治療中，中醫中藥發揮了十分重要的作用，也是這次應該認真總結和借鑑的。

此外，馬曉偉還表示，中國力所能及地向國際社會提供人道主義援助，積極參與並落實二十國集團（G20）緩債倡議，已宣布向77個有關發展中國家暫停債務償還。

國務院新聞辦公室主任徐麟。（01直播）

國新辦：指責中國媒體虛假宣傳是罔顧事實

徐麟批評有些外國政客和傳媒在病毒源頭問題上搞「有罪推定」，把病毒「標籤化」、將疫情政治化，還炮製炒作所謂的「中國源頭論」「中國隱瞞論」「中國責任論」等論調，引起中國人民強烈憤慨。中國媒體無意打所謂的「信息戰」。但是，面對對中國的造謠誣衊和攻擊抹黑，中國媒體必須也必然會作出回應。當然，這種回應不是「打嘴仗」，而是正本清源、明辨是非，是還原事實和真相、傳播公理和法理、維護道義和良知。

他表示，中國媒體人士在抗疫報道中表現的專業素養、科學態度和敬業精神是令人尊敬的，中國媒體關於抗疫的報道是實事求是、真實客觀的，指責中國媒體進行所謂的「虛假宣傳」是罔顧事實，完全站不住腳的。對於造謠抹黑中國抗疫，中國將還原事實真相、傳播公理法理、維護道義良知，當前疫情還在全球蔓延，不應「甩鍋」推責，媒體應展現責任擔當，及時傳播全球抗疫的努力和成效，積極交流各國防疫和抗疫的做法和經驗。

他指出，疫情發生以來，中國媒體人士和許多國際同行一道，以深情的筆觸、感人的鏡頭進行了深入及時的採訪和報道，講述中國抗疫和全球抗疫故事，傳播疫情防控知識，交流各國防控經驗，回應社會和公眾關切，進一步增進了國際社會對中國抗疫的了解，也增進了中國人民對各國抗疫的了解。特別是480位中國媒體人毅然決然、逆行出征，冒着生命危險來到湖北武漢疫情最嚴重的地區進行深入採訪報道，真實記錄了中國人民與病毒鏖戰的艱辛歷程，也及時反映問題並推進問題解決。

國家衛生健康委主任馬曉偉。（01直播）

馬曉偉表示，國家衛生健康委會同有關部門立足於更精確更有效地防，在理順體制機制、明確功能定位、加強預警能力、提高人員素質、改進投入機制方面作出更多的努力，要在5個方面加強公共衛生體系和突發公共衛生事件體系的建設：

一是進一步完善公共衛生事業投入機制，改善疾病預防控制的基礎條件，進一步落實和完善公共衛生的服務項目。二是完善功能定位，在國家、省、市、縣四級疾病預防控制體系當中，進一步加強對急性傳染病的防控和應急處置的能力，明確國家CDC、省級CDC、市級CDC、縣級CDC各自的功能定位。三是要創新醫防結合的機制。四是優化監測體系，強化預警能力。五是加強人才隊伍的建設。

科學技術部部長王志剛。（01直播）

王志剛回答路透社提問表示，白皮書包括科技支撐抗疫的相關內容，例如藥物、疫苗等科研如何和臨床一線治療實踐相結合，以及運用大數據人工智能支撐抗疫等。疫苗仍然是當前我們戰勝新冠肺炎病毒的根本之策。各國都把研製疫苗擺在抗擊新冠肺炎一個非常重要的位置。但同時，疫苗研製是一個非常嚴謹、非常複雜的科學活動，難度非常大，周期也很長，同時因為它是科學研究，也具有很大的挑戰性和不確定性。

疫苗研製要將安全性、有效性和可及性放在重要位置。中國按照5條技術路線部署疫苗研發，包括滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、減毒流感病毒載體疫苗以及核酸疫苗。在疫苗研製過程中和今後的臨床試驗應用，這兩個方面都要加強國際合作。中國疫苗如果完成研製和臨床試驗、可應用時，中方會認真落實國家主席習近平在第73屆世衛大會上的承諾，把它作為公共產品向全球提供。

路透社記者首先提問。（01直播）

白皮書：抗疫是中國人民刻骨銘心的共同記憶

國務院新聞辦公室主任徐麟發表開場講話，並展示白皮書封面。他表示，中國疫情防控阻擊戰取得了重大戰略成果。今天，中國國務院新聞辦公室發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，就是為了記錄中國抗擊疫情的艱辛歷程，分享中國疫情防控和醫療救治的有效做法，介紹中國人民歷經疫情磨難的感受和體會，傳遞團結合作、戰勝疫情的信心和力量。

白皮書指出，這次疫情是新中國成立以來發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件，對中國是一次危機，也是一次大考。面對複雜形勢和嚴峻挑戰，在中國共產黨領導下，中國人民奮勇抗疫，付出巨大代價和犧牲，取得武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，取得疫情防控阻擊戰重大戰略成果。中國抗疫的艱辛歷程，是14億中國人民刻骨銘心的共同記憶，中國人民將永遠銘記這段歷史。

國務院新聞辦公室主任徐麟展示白皮書封面。（01直播）

白皮書籲國際社會團結戰勝疫情

他表示，中國政府始終堅持依法、及時、公開、準確發布疫情資訊。白皮書指出，中國在全力做好疫情防控的同時，以對生命負責、對人民負責、對歷史負責、對國際社會負責的態度，完善疫情資訊發布機制，有效回應了公眾關切。中國第一時間向世界衛生組織、有關國家和地區組織主動通報疫情資訊，分享新冠病毒全基因組序列資訊和新冠病毒核酸檢測引物探針序列資訊，為全球抗疫提供了基礎性支持。

他指出，中國感謝國際社會對中國抗疫給予的寶貴支持，並積極回饋國際社會。白皮書指出，在中國疫情防控形勢最嚴峻的時候，國際社會給予了中國人民寶貴支持和援助，中國對此深表感謝。面對疫情在全球持續蔓延，中國積極同國際社會開展合作交流，分享疫情資訊和抗疫經驗，力所能及提供人道主義援助，為全球抗疫貢獻中國方案、中國力量。

他強調，團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器。白皮書指出，當前，新冠病毒仍在全球肆虐，形勢令人擔憂。各國應為人類發展計、為子孫後代謀，秉持人類命運共同體理念，齊心協力，守望相助，共同構建人類衛生健康共同體。國際社會堅定信心、團結合作，就一定能夠戰勝病毒，走出人類歷史上這段艱難時刻，迎來人類發展更加美好的明天。