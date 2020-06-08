南海西沙解放軍「沙變土」試驗田種菜首成功：種活7種蔬菜

《人民日報》報道，解放軍海軍西沙某水警區官兵上月（5月）在三沙市永興島白沙灘的一片「沙變土」試驗田，種植蔬菜首獲成功。他們一共種活7種蔬菜，包括小白菜、上海青、娃娃菜、茼蒿、生菜等。

據報道，解放軍海軍西沙某水警區官兵一共種活7種蔬菜。（人民日報）

據報道，西沙島礁高鹽、高濕、高溫，「吃鮮菜難」一直是困擾守島官兵的難題。從上世紀70年代起，駐島軍民吃鮮菜基本靠船運補給。海帶、粉絲、腐竹、南瓜是西沙駐軍餐桌上的常見菜。但因為長時間吃不到新鮮蔬菜，官兵缺乏營養補充，容易出現口腔潰瘍等情況。

今年初，該西沙水警區聯合地方某高校「沙變土」科研團隊，展開島礁海灘種植技術攻關。經過4個多月試種試驗，成功找到「海灘變良田」的奧秘。4月初，官兵們在海邊平整出一片沙灘作為蔬菜種植基地。在科研團隊指導下，他們將一種粉狀植物性纖維黏合材料混入海沙，再經過澆水施肥，散土因而獲得與自然土壤一樣的生態力學屬性，成為植物生長的土壤。

據報道，解放軍海軍西沙某水警區官兵一共種活7種蔬菜。（人民日報）

報道引述科研人員趙朝華說，此項技術易操作、成本低，對場地、自然環境要求不高，不僅能較好解決西沙島礁蔬菜種植難題，而且有望破解島礁大面積綠化難題。

（人民日報）