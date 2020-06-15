【新冠肺炎】張文宏：北京的疫情可控　但未知後續會否現新爆發點

北京市近日出現新一波新冠肺炎（COVID-19）本土疫情，引起廣泛關注。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，這次疫情好壞消息都有，好的是各種現象顯示疫情可控，壞消息則是不能確定是否會出現新的爆發點。

因出現新冠肺炎疫情，北京新發地批發市場暫時休市。（人民視覺）

張文宏說，北京這波疫情既有好消息也有壞消息，好消息是所有病例都與新發地農產品批發市場有關，沒有看到無傳播途徑的病例，說明防控處於疾病擴散的早期，「按照目前的處置力度與速度，這場疫情可控」。

至於壞消息，張文宏表示，「新發地市場的吞吐量驚人，後續是否會出現新的爆發點現在還不可知」。

雖然如此，他認為，北京在防控上做到了快速處置與精準管控，防疫的強度控制在有限範圍內，確保了整個北京的有序運行，除了爆發疫情的有些街區，其他地方仍維持正常的社會運行。

張文宏說，未來一段時間全球疫情仍會此起彼落，由於中國不可能永遠保持封閉，因此「今天北京所做的精準防控，及時處置，不影響全局的防控策略，應該是今後中國各地防控的常態」，也就是讓疫情在接近零病例的水平波動，並且讓生活在接近常態化的水平繼續。

與武漢疫情有同有異

此外，在談到首先傳出疫情的武漢市以及北京這波病例都來自傳統市場一事，張文宏說，表面看來，兩件事有相似之處，就是都在擁擠不通風的市場內聚集性爆發，其中武漢市疫情首先出現在華南海鮮市場。

不過，二者也有不同之處，也就是北京這次首例患者發病時間在6月初，並於一周內確診，目前所有病例都與新發地市場有關，屬於防控早期；而武漢1月20日宣布新冠肺炎可「人傳人」之際，已經離首發病例近兩個月。

截至目前，北京這波疫情只有一名重症患者，有人因此猜測病毒有減弱趨勢。對此，張文宏說，這次疫情的初發時間點應該是6月初，發現早、感染者年齡不大、大多是中年人，避開了與重症相關的因素，「還不能說是病毒的毒力減弱了」。

北京多區展開居民核酸檢測。（中新社）

4日內增79例確診

相隔56天後，北京市11日再度傳出1起本土確診病例，疫情並且快速蔓延，據官方通報，截至14日24時，共新增79例確診。

值得一提的是，自北京新發地農產品批發市場出現新冠肺炎疫情後，北京98家被國家衛健委批准提供新冠病毒核酸檢測服務的機構出現預約人數大增的情況，部分已經約滿。