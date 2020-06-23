中國北斗三號最後一顆組網衛星發射升空　成功進入預定軌道

中國北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星今日（23日）早上9時43分發射升空，順利進入預定軌道。 該衛星原定上周二（16日）早上在西昌衛星發射中心發射，惟火箭在臨射前測試過程中出現產品技術問題，最終延遲發射任務。

衛星太陽翼成功打開。（01直播）

衛星發射後進行測試任務。（01直播）

中國北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星發射升空。（新華社）

在發射後，衛星會先進行多次變軌，然後進入地球靜止軌道展開在軌測試，並確認一切正常後，便會正式入網提供服務。

北斗三號系統由24顆中圓地球軌道衛星（MEO）、3顆地球靜止軌道衛星（GEO）和3顆傾斜地球同步軌道衛星（IGSO）組成，是北斗三號第30顆也是最後一顆組網衛星，也是中國北斗系統第55顆衛星。

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中國北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星。（hk01直播）

中國於20世紀後期開始探索衛星導航系統發展道路，提出「三步走」發展戰略。第一步是在2000年年底建成北斗一號系統，向中國提供服務；第二步是在2012年年底建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；第三步則是在2020年建成北斗三號系統，向全球提供服務。

據官媒報道稱，中國國內超過70％的移動電話都使用北斗導航系統，包括華為、OPPO、小米、vivo和三星等品牌的手機；數以百萬計的的士、巴士和貨車也可以接收北斗信號。