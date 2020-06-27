解放軍最新裝備亮相　吉布提基地率先投入使用

解放軍新式作訓迷彩服「星空迷彩服」即將配發全軍部隊，而率先「換裝」的，是中國首個海外基地——吉布提保障基地的官兵。

6月24日，國防部例行記者會上有記者提問，駐吉布提保障基地官兵已換裝「星空迷彩服」，是否與2019年中國國慶閲兵時亮相的新式迷彩服為同款。

對此，國防部發言人吳謙表示，解放軍駐吉布提保障基地官兵身着的是慶祝中國成立70周年閲兵中亮相的新式迷彩服。該款迷彩服正在有關部隊組織試穿。下一步，將按計劃陸續配發全軍部隊。

6月27日，央視軍事發布一段影片，身穿全新星空迷彩作訓服，中國駐吉布提保障基地官兵開展全員練兵比武活動。片段顯示，基地某訓練場進行了「非洲雄獅」小隊綜合戰術技能比武，隊員們負重近40斤、奔襲近3公里，圍繞抬橡皮舟接力、彈藥輸送等9個實戰科目進行比拼。

據悉，本次練兵比武活動圍繞基地使命任務設置科目，主要提升官兵整體訓練質效和遂行海外任務能力。星空迷彩服的花型顏色為全新設計，引入了更不易識別的微小數碼格，分為林地、荒漠、叢林、城市、沙漠等五種，能夠適應國內外不同的地形地貌。

另據央視新聞報道，可能在不久的將來，解放軍將不再以迷彩顏色區分軍兵種，而是按照作戰地域不同來穿着統一迷彩。

近段時間以來，解放軍全軍裝備採購備受外界關注。除上述「星空迷彩服」外，據「全軍裝備採購信息網」早前2月23日招標信息顯示，受解放軍陸軍裝備部委託，招標採購93萬套通用型防彈背心（插板）和46.7萬套加強型防彈背心（插板）。

目前，解放軍陸軍有13個集團軍共計85萬人，該批防彈衣的採購數量高於陸軍總人數，平均是人均1.65件，如此大規模的採購防彈衣是中國軍方史上第一次。

有分析稱，防彈衣的壽命大概不高於5年，如果在和平年代，防彈衣在接受保養的情況下，每年仍會下降性能約20%，近期北京軍方大規模增加防彈衣需求，也許正在做一些未知準備。