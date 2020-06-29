【新冠肺炎】康希諾生物新冠疫苗獲軍隊特需藥品批件　供內部使用

對於外界關注的新冠肺炎疫苗情況，中國康希諾生物公司6月29日發佈公吿稱，其與中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發的重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV），已於6月25日獲得中共中央軍委後勤保障部衛生局（簡稱軍委後保部）頒發的軍隊特需藥品批件，有效期1年。

公吿中介紹，Ad5-nCoV的I期及II期臨床試驗已在中國開展，並於6月11日完成II期臨床試驗揭盲。臨床試驗數據證實其具有良好的安全性，及較高的體液免疫及細胞免疫應答水平。

康希諾生物表示，總體試驗結果表明，Ad5-nCoV具有預防由SARS-CoV-2（嚴重呼吸綜合徵2型冠狀病毒）引起的疾病的潛力。根據《中國人民解放軍實施〈中華人民共和國藥品管理法〉辦法》有關規定，Ad5-nCoV現階段僅限軍隊內部使用，未經軍委後保部批准，不得擴大接種範圍。

離疫苗上市還有很多工作

Ad5-nCoV疫苗由康希諾生物和軍事科學院陳薇院士團隊聯合開發。

對於實驗結果，陳薇指出：「這些結果使其成為具有潛力的可以進行下一步研究的候選疫苗。」

不過，她同時強調，「我們對這些結果應謹慎解讀。研發新冠肺炎疫苗的挑戰是前所未有的，誘導免疫應答的能力並不一定表明該疫苗能完全保護人類免受SARS-CoV-2的感染。這些結果為新冠疫苗研發提供了積極前景，但距離該疫苗上市，還有很多工作要做。」