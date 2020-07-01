【南海爭議】中國在南沙永暑島發現天然地下淡水資源

中國科研團隊一項研究發現，南沙群島的人工島嶼永暑島出現天然地下淡水資源，引發關注。

自2014年開始，中國在南海南沙群島七處島礁進行大規模的人工造陸活動。其中2014年8月至2015年4月，永暑島完成陸域吹填面積達2.8平方公里。

6月23日，中國科學院邊緣海與大洋地質重點實驗室綜合地球物理探測與岩石圈熱演化研究團隊發佈消息稱，早在2017年，永暑島就已形成地下淡水透鏡體。

研究指，永暑島接下來需要20年時間的形成階段（至2037年），才能形成一個厚度約15米的、穩定的地下淡水透鏡體。

另據中國《國際先驅導報》2016年報道，彼時，南沙群島另一人工島美濟島就已形成淡水透鏡體，其中珊瑚砂鹽分減少90%，海平面以下2.5米地下水鹽度僅是海水的1/30，相當於台灣佔據的太平島井水的鹽度，淡化程度已基本達到植物生長的要求。

中科院團隊解釋，熱帶海洋中，水上直徑大於300米的遠海珊瑚島礁，一般都具有地下淡水層，像凸透鏡一樣，中間厚、四周薄，被稱為地下「淡水透鏡體」。自然或人工島礁通過從大氣降雨中不斷補充淡水，可以沖走地下的鹹水，最終形成地下淡水透鏡體。

永暑島出現地下淡水，不僅能夠有助島上植物生長，而且也能為長期駐守提供一個支持。今年4月18日，中國宣布設立三沙市西沙區、南沙區，其中南沙區駐地就在永暑島。

除政權機構外，永暑島還部署有軍隊及設施，不僅有大批守衛部隊，而且還憑藉3,000米機場跑道進駐有反潛機、運輸機、戰鬥機，未來不排除會有轟炸機駐守。