被控侵犯維族人人權　華大基因否認：一直恪守商業倫理

日前，新疆絲路華大基因科技有限公司和北京六合華大基因科技有限公司被美國商務部列入出口管制「實體清單」的11間企業當中，其被指控涉嫌強制採集維吾爾人基因研究。 深圳華大基因股份有限公司（簡稱華大基因）21日晚發佈公吿，對其下屬子公司新疆絲路華大基因科技有限公司和北京六合華大基因科技有限公司被美國商務部列入實體清單一事進行說明，表示會盡最大努力消除不利影響，又強調該公司恪守商業倫理，嚴格遵守國際商業慣例及法律法規。

華大基因在最新的公告中表示，華大基因是一家以技術創新為驅動的公司，致力於精準醫學服務，抑制重大疾病對人類的危害。公司恪守商業倫理，嚴格遵守國際商業慣例及法律法規，在全球範圍內合規開展業務，致力於為各個國家和地區的公眾健康做出積極貢獻。

華大基因表示，該公司恪守商業倫理，嚴格遵守國際商業慣例及法律法規。（網絡圖片）

華大基因同時特別提示，當前國際政治經濟形勢錯綜複雜，國際市場不確定不可控因素增加。公司產品及服務覆蓋全球超過100個國家和地區，國際業務經營可能面臨所在國家地區貿易保護風險，對公司業務的潛在影響存在一定的不確定性。

此外，華大基因集團還通過其官方微博回應，關於子公司被列入「實體清單」的說明，對於美國商務部工業與安全局（BIS）的決定，我們表示不解和遺憾。「實體清單」中提到的新疆絲路華大基因科技有限公司，成立於2016年11月，至今沒有開展實際業務。另一家提到的北京六合華大基因科技有限公司，是深圳華大基因股份有限公司下屬子公司。華大基因集團稱，作為一家以「基因科技造福人類」為願景的機構。

華大強調，華大集團恪守商業倫理，嚴格遵守國際商業慣例及法律法規，在全球範圍內合規開展業務經營，致力於為各個國家和地區的公眾健康做出積極貢獻；將儘快就此事與各方積極溝通，以確保獲得公平、公正的對待。