新冠肺炎丨遼寧大連現本土病例　患者所在企業多份環境樣本呈陽性

時隔111天後，遼寧大連再次出現本土病例，截至周三（22日）有3宗確診病例及12宗無症狀感染，首宗病例是當地某進口水產加工企業的員工。 大連市衛健委副主任趙連在周四（23日）表示，該企業多個食品及環境樣本對病毒檢測呈陽性反應，目前企業的廠區、冷庫及18間直營門市已全部封停。

首宗病例是「大連凱洋食品有限公司」的員工。（網上圖片）

趙連指，首宗病例是一名58歲的獨居男患者，是「大連凱洋食品有限公司」的員工，其於周二（21日）下午5時許左右到市中心醫院發熱門診就診，周三早上病毒的檢測為陽性反應，當日再經市疾控中心實驗室復核亦為陽性，經省專家組會診，認定是新型冠狀病毒肺炎確診病例，屬於普通型。男患者目前病情穩定，已轉入定點醫院隔離治療。趙連又提到，12宗無症狀感染者，都是經由排查上述病例的密切接觸者後檢出。

另一方面，趙連又透露，經採集上述病例所在企業的冷藏庫食品、加工廠區、宿舍、食堂、馬場、公用衛生間、行政辦公樓等的食品和環境樣本後，結果顯示當中有多份樣本對病毒檢測呈陽性反應。至於另一宗病例所在企業的廠區、食堂、公廁等，環境樣本檢測結果皆為陰性反應。

「大連凱洋食品有限公司」的冷藏庫食品等多個食品及環境樣本都檢測到有新型冠狀病毒。（網上圖片）

另一方面，大連市政府宣布，自今日起對大連灣地區共16萬人、金普新區馬橋子街道工業團地社區共2萬人、西崗區工人村社區共約1萬人進行病毒檢測，同時對所有可能流動傳播疫情的區域進行拉網式全覆蓋病毒檢測，並會逐漸擴大排查檢測覆蓋面，堅決不落一人、不留漏洞。

（綜合報道）