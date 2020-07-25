【嚴控行政開支】鼓勵公務員勤儉節約　李克強：力求少花錢多辦事

國務院總理李克強周四（23日）在國務院第三次廉政工作會議上要求，在經濟下行和財政困難的情況下，各級政府要堅決做到過緊日子，節用裕民、儉以養德，把錢用在刀刃上，全力支持保就業保民生保市場主體，讓勤儉節約成為每個政府工作人員的日常行為習慣。

李克強要求政府部門把錢用在刀刃上，全力支持保就業保民生保市場主體。（中國政府網）

李克強表示，今年中央政府帶頭，把非急需非剛性支出壓減50%以上，地方政府也要打緊預算，做到有保有壓、應壓盡壓。決不允許違反規定亂開口子、隨意追加預算，更不能以其他方式騰挪資金用於一般性支出。

他強調，要打好行政開支的「鐵算盤」，力求少花錢多辦事，不該花的錢一分也不能花。嚴控「三公」和會議差旅等經費，嚴禁新建擴建政府性樓堂館所和搞豪華裝修。加強節約型機關建設，公務活動要務實精簡，決不能講排場。要及時發現問題、堵塞漏洞、改進管理。

李克強在會議上又指出，今年工作任務重、關鍵節點多，一些部門還要進行督查考核、調研督導和評估驗收。要進一步改進督查考核方式方法，有條件的要合併實施或通過系統數據比對實現，防止多頭檢查、重複驗收、大量填表報數，讓廣大基層幹部心無旁騖抓工作。

李克強表示，基層人少事多任務重，特別是今年以來，廣大基層幹部在疫情防控和復工復產第一線，最近一些地方又相繼發生洪澇災害，工作非常辛苦。（資料圖片／新華社）

他還說，面對困難挑戰，必須求真務實、苦幹實幹，決不允許搞形式主義、官僚主義。要持續為基層減負鬆綁，鞏固精文減會成果，更多採用信息化手段提升行政效能，防止「文山會海」反彈。

李克強又關心基層幹部，認為他們人少事多任務重，應當給予更多關心關愛。他要求完善幹部擔當作為的激勵機制，盡力保障基層工作人員履職所需的工作條件和待遇，讓他們沒有後顧之憂，全身心投入幹事創業。

（中國政府網）