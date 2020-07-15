國家發改委等13部門發文　支持網絡直播等多樣化自主就業和副業

《意見》指出，要積極探索線上服務新模式，激活消費新市場；加快推進產業數字化轉型，壯大實體經濟新動能；鼓勵發展新個體經濟，開闢消費和就業新空間；培育發展共享經濟新業態，創造生產要素供給新方式。

7月15日，國家發改委、工信部、商務部等13部門發布《關於支持新業態新模式健康發展激活消費市場帶動擴大就業的意見》（下簡稱《意見》）。

其中，積極探索線上服務新模式，激活消費新市場，包括大力發展融合化在線教育、積極發展互聯網醫療、鼓勵發展便捷化線上辦公、不斷提升數字化治理水平等。

《意見》提到，為加快推進產業數碼化轉型，壯大實體經濟新動能，13部門鼓勵培育產業平台化發展生態；加快傳統企業數碼化轉型步伐；打造跨越物理邊界的「虛擬」產業園和產業集群；並支持發展基於新技術的「無人經濟」。

在鼓勵發展新個體經濟，開闢消費和就業新空間方面，《意見》提出，要積極培育新個體，支持自主就業，進一步降低個體經營者線上創業就業成本，提供多樣化的就業機會。支持微商電商、網絡直播等多樣化的自主就業、分時就業；大力發展微經濟，鼓勵「副業創新」；強化靈活就業勞動權益保障，探索多點執業。

網民熱議：

重點是監管，準備工作要充足到位。萬眾創新舉措很好，實際操作切忌方向走偏，否則就會出現各種「貸」。

找工作難。

打造「隨時隨地」的在線辦公環境就有點不合適吧？24小時在線辦公？

網上辦公隨時隨地是好事，就是不考慮一下保密和周圍環境嗎？