【中美角力】美偵察機昨進入東海　距福建沿岸僅76公里

近期美國軍機頻繁進入中國近海上空，中國官媒《環球網》引述「南海戰略態勢感知計劃」平台7月26日發布的消息，一架隸屬於美國海軍的P-8A海上巡邏機當日現身東海，期間一度飛至距離福建海岸只有約76公里的位置。

據上述平台提供的P-8A飛行路徑圖，該機26日進入東海抵近偵察，從日本方向往南飛行一段距離後北返。路徑圖顯示，該機一度飛至距離福建海岸僅有41.3海里（約合76公里）。該平台還表示，這可能是美軍偵察機近來距離中國海岸最近的一次飛行。

另據該平台同日稍早前消息，一架美國海軍P-8A反潛巡邏機出現在東海上空，距離上海海岸約為84海里（約156公里）。而當天美國海軍的「拉斐爾·佩拉爾塔」號驅逐艦也出現在同一海域，距離上海海岸約100海里（約185公里）。美軍尚未就這些飛行行動做出表態或予證實。

P-8A是波音公司設計生產的新一代海上巡邏機，用於取代老型號P-3C巡邏機，該機主要用途是海上訓練、偵察和反潛，內有5個彈倉，外有6個武器掛點，可以發射MK54反潛魚雷等武器。

就美軍艦機的抵近偵察行為，中國軍事專家宋忠平7月8日在接受《環球時報》採訪時則表示，解放軍可以採取抵近攔截的方式，干擾抵近偵察的美軍機讓，致其無法專心工作。另當對方偵察機接近中國相關空域時，解放軍可暫停一些軍事活動，降低電磁頻譜訊號被截獲概率。

（綜合報道）