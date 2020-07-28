內地上半年GDP十強城市爭奪戰：重慶超越廣州排第4　南京首次入榜

內地各大城市近期陸續發布上半年經濟數據，本地生產總值（GDP）十強城市座次基本落定，且變化較大：重慶超越廣州晉陞到第4位，南京首次擠進十強位列第9。

2019年內地GDP排名前十位的城市依次為上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、武漢、杭州和天津。而2020年上半年GDP排名，目前前9名已成定局，分別是上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州、成都、杭州和南京。至於經濟受疫情衝擊較為嚴重的武漢，則將與天津爭奪第10名的位置。

廣州上半年GDP被重慶超越，下降到第5名。（視覺中國）

7月27日，廣州市統計局發布數據稱，2020年上半年，廣州完成GDP10968.29億元（人民幣，下同），按年降2.7%。而根據此前重慶市統計局發布的數據，上半年，重慶GDP為11209.83億元，按年增0.8%。換言之，重慶超越廣州，成為GDP全國第4名的城市。

重慶綜合經濟研究院院長易小光表示，重慶經濟恢復增長的主要動力在於投資項目、進出口、產業能級和結構調整，高新技術產業、製造業、金融和物流回升顯著，重慶的汽車製造業也實現較快增長，中高端車型成為推動汽車產業復甦的動力。而廣州外向型經濟比較高，受疫情衝擊，國際貿易受到的影響比較大。

易小光表示，重慶GDP超過廣州，短期來說沒有多大意義，都是恢復性增長。但是在雙循環新格局下，對內陸城市應該說危中有機，要形成國內循環為主，就需要縮小區域差距協調發展，縮小城鄉差異推動城鄉融合，以及促進產業能級提升，那麼內陸城市才有空間、有動力。

南京GDP總量超越天津和武漢，位列GDP十強城市第9名。（視覺中國）

此外，今年上半年，南京GDP總量超越天津和武漢，首度進入GDP十強城市，從上年的11名躍升到第9名。而武漢受到疫情影響，損失較大，初步核算，上半年GDP按年下降19.5%，將與天津爭奪GDP排行第10的位置。

同時，成都與蘇州的差距在縮小，2019年，蘇州GDP高出成都2200多億元，但是今年一季度，成都意外超過蘇州100多億元，雖然上半年整體來看，蘇州繼續領先成都，但兩座城市的差距已縮小，成為十強城市中新的競爭關係。分析指，這意味着中西部內陸城市和成都重慶雙城經濟圈的崛起。

（綜合報道）