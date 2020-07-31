內地發布遏制農村亂佔耕地建房「八不准」　不提倡合村併居

自然資源部和農業農村部今天（31日）聯合發布農村亂佔耕地建房「八不准」，兩部門要求各地深刻認識耕地保護的極端重要性，堅決遏制新增亂佔耕地建房問題，同時也要切實保障好農村村民合理的建房用地需求。

山東早前推進「合村併居」政策，將散落的傳統自然村拆除，合併原有村莊，將農民集中到新型社區樓房，俗稱「農民上樓」。圖為山東省日照市東港區南湖鎮弓山村新村。（網上圖片）

公告指，「八不准」分別為不准佔用永久基本農田建房、不准強佔多佔耕地建房、不准買賣、流轉耕地違法建房、不准在承包耕地上違法建房、不准巧立名目違法佔用耕地建房、不准違反「一戶一宅」規定佔用耕地建房、不准非法出售佔用耕地建的房屋，以及不准違法審批佔用耕地建房。

公告表示，不但要重點整治強佔多佔、非法出售等惡意佔地建房行為，也要保障農村村民住宅建設合理用地。各地在編制縣、鄉級國土空間規劃和實用性村莊規劃時，要充分考慮宅基地的合理需求，為農村村民住宅建設用地預留空間。此外，要尊重農民意願，不提倡在城市和集鎮規劃區外拆併村莊、建設大規模農民集中居住區，不得強制農民搬遷和上樓居住。

山東推行的一項農村改造運動「合村併居」引發民意反彈。（網上圖片）

早前山東推行的一項農村改造運動「合村併居」在網絡上引發極大爭議。據內地媒體調查報道，包括濟南、青島在內的山東諸地在推行合村併居運動中，出現強拆農村住房、賠償款過低、先拆後建模式造成大量村民無法安置、當地向抵制合村併居的農戶斷水斷電以及威脅恐嚇等手段，甚至試圖利用普通村民的知識匱乏「騙」他們簽字畫押，定下「賣身契」。

民意強烈反彈後，山東官方對「合村併居」運動作出處置：對已經拆遷尚未搬入新居的，要讓群眾早日入住……對正在實施的，要深入聽取群眾意見，把政策講清楚，取得一致共識。對正在實施但群眾意見較大的、正在研究準備實施的、以及已經研究尚未實施的，先一律暫停，進行重新甄別。

（綜合報道）