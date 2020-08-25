巴西媒體：中國駐聖保羅總領事館遭襲擊威脅　巴警方展開調查

據巴西媒體消息，中國駐聖保羅總領事館在當地時間8月21日收到威脅電郵，電郵要求立即關閉該總領事館，否則將於24日發動襲擊。 目前，當地警方已經展開調查。中國駐巴西大使館及中國駐聖保羅總領事館官方尚未回應此事。

《巴西新聞社》8月25日報道稱，巴西警方對中國駐聖保羅總領事館遭襲擊威脅事件展開調查。當地警方搜查了犯罪嫌疑人的住所，並沒收了電腦和手機。目前暫無犯罪嫌疑人被拘留的消息。

另外，中國駐聖保羅總領事館網站8月22日曾發佈公吿，提醒領區中國公民加強安全防範。公吿稱，近日，兩名中國公民在聖保羅一週邊城市遭綁架，所幸及時得救，未造成人員傷亡。當前，領區各州已開始恢復大部分經濟和社會活動，部分華僑華人商鋪和中資企業逐步復工復產。然而，領區新冠肺炎疫情形勢依舊十分嚴峻，失業率不斷攀升，極端勢力和排外情緒抬頭，當地社會不穩定因素和各類社會治安案件增多。

駐聖保羅總領館特別提醒領區中國公民：在注重防疫的同時務必提高安全防範意識，低調行事，儘量減少不必要的外出，特別是前往治安較差或有其他安全隱患的區域；商鋪營業應儘量避開凌晨、深夜等人煙稀少的時段；加固住所、店鋪安防設施，避免在室內存放大量現金和貴重物品。如遇緊急情況，務必保持冷靜，首先保障自身生命健康安全，切勿與歹徒發生爭執或肢體衝突，設法脱身後及時報警求助。

聖保羅位於巴西東南部聖保羅州，是聖保羅州的首府、巴西最大的城市，也是南美洲最大最繁華的城市、世界著名的國際大都市。