公安部副部長：堅持有案必查有腐必懲　清除「兩面人」「騎牆派」

8月26日，國家主席習近平向中國警察隊伍授旗並致訓詞。兩日後，公安部黨委副書記、常務副部長王小洪於8月28日在《人民公安報》發表署名文章指，對挑戰紀律的人員，依紀依法嚴肅處理。

北京時間8月26日，習近平（左）向中國人民警察隊伍授旗並致訓詞。（新華社）

王小洪在文章中提到，「公安機關是人民民主專政的重要工具，政治堅定、對黨忠誠是公安機關的建警之魂，必須毫不動搖地堅持黨對公安工作的絕對領導」。

他表示，公安機關要強化紀律規矩，嚴格執行民主集中、請示報吿等制度，牢記「五個必須」、嚴防「七個有之」，堅決清除「兩面人」「騎牆派」。

王小洪還稱，要堅持有案必查、有腐必懲，對那些不知敬畏、挑戰紀律的，依紀依法嚴肅處理。

不當「騎牆派」是習近平對政法系統的要求。2014年1月，在中共中央政法工作會議上習近平曾表示：俗話說「養兵千日，用兵一時」，對政法隊伍來說則是「養兵千日，用兵千日」，面對重大政治考驗，必須旗幟鮮明、挺身而出，絕不能當「騎牆派」。

據悉，這也並不是王小洪首次就政治規矩發聲。4月20日，在公安特勤部門黨風廉政建設會議上，王小洪就強調，嚴守政治紀律和政治規矩，切實從思想上、政治上、組織上、作風上肅清周永康等人流毒影響，做到「五個必須」、嚴防「七個有之」，「切實做到黨中央提倡的堅決響應、黨中央決定的堅決執行、黨中央禁止的堅決不做，確保公安特勤隊伍絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。」

8月26日，習近平向中國人民警察隊伍授旗並致訓詞。習近平強調，新的歷史條件下，人民警察要對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明。

當晚，國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志召開了公安部黨委（擴大）會議，要求「迅速掀起學習宣傳貫徹習近平總書記重要訓詞精神熱潮」。會議還提到，着力解決思想不純、政治不純、組織不純、作風不純等問題。

8月27日，中國公安機關深化執法監督管理機制改革會議再度強調了這個問題——要把「嚴」的主基調貫穿始終，堅持刀刃向內、刮骨療毒，着力解決思想不純、政治不純、組織不純、作風不純等問題。

王小洪（左一）的文章中，對「黨」的忠誠是排在第一位的。（視覺中國）

公開資料顯示，1957年出生的王小洪，工作生涯的前40年都在福建度過，本身就是福建人的他從知青、工人，在福建一直做到廈門市副市長、公安局局長。

2013年8月，王小洪調到河南省，任省長助理、省政府黨組成員，省公安廳廳長、黨委書記，2014年12月升任河南省副省長，並繼續擔任省公安廳廳長、黨委書記。

2015年3月，王小洪調任北京市副市長、市公安局局長。2016年5月，王小洪被任名為中國公安部副部長、黨委委員，同時任北京市副市長、公安局局長。

2018年3月，王小洪出任中國公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長，並被明確為正部長級。據公安部官網信息顯示，王小洪還兼任公安部特勤局黨委書記、局長。