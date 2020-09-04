海事局：渤海海峽黃海北部今起執行軍事任務　禁止駛入

解放軍近期軍事演習不斷，海事局官網今日（4日）發布消息稱，渤海海峽黃海北部於9月4日下午4時至11日下午4時執行軍事任務，屆時禁止駛入。

執行軍事任務的諸點連線範圍包括：

1. 38°51′41″N 121°38′12″E

2. 38°34′12″N 121°38′12″E

3. 38°33′55″N 121°07′51″E

4. 38°48′13″N 121°14′03″E

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台海局勢緊張，解放軍早前在四大海域密集演習，官方近期再度宣布在渤海、黃海南部展開軍演，中國第一艘國產航母山東艦也啟航赴渤海訓練，引發關注。

網傳衛星圖顯示，山東艦於9月1日上午從大連造船廠啟航，赴渤海展開艦機融合訓練。另外，據報道山東艦航母還開放了頂板雷達，殲-15和直-18艦載機模型在航母甲板停留。

正值捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）率代表團展開6日訪台行程，大陸接連兩天宣布在渤海、黃海南部展開軍演，台媒《聯合報》解讀指對台威嚇意味濃厚。

此外，央視發布的海峽時評也指出，解放軍近期在東海、黃海、南海、渤海組織的例行性軍演接連登場，範圍覆蓋四大海域。解放軍加強在相關區域練兵備戰，是應對台海局勢緊張升溫的必要舉措。文章並警告，「繼續挑釁大陸底線，解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」