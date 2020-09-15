安邦正式解散：被罰超800億的吳小暉徹底走入歷史

中國安邦集團創辦人吳小暉入獄已經兩年多。近日，安邦集團及其子公司安邦財險於雙雙宣布解散並清算。

9月14日，安邦集團及安邦財險官網公吿顯示，這兩家公司已召開股東大會決議解散公司，成立清算組（籌），將向中國銀保監會申請解散，在取得相關行政許可後及時組織清算。

2018年2月23日，中國保監會發布通吿，接管安邦集團。（Reuters）

安邦集團創辦人吳小暉於2017年被捕，2018年2月被提起公訴。2018年3月28日，上海第一中法院公開審理吳小暉案，他被控犯集資詐騙罪及職務侵佔罪。此案於2018年5月10日宣判，法院對其數罪併罰，判處有期徒刑18年，並處沒收財產人民幣105億元。

2019年7月29日，上海市第一中級人民法院出具吳小暉案執行裁定書，除了根據先前判決沒收其財產人民幣105億元，再度追繳其違法所得752.4851億元。

據媒體此前報道稱，從增資到引進不同企業的法人股東，吳小暉利用自己複雜的人脈關係，給安邦搭建了一個複雜的股權結構。還有媒體將其分布在不同層次的隱形股東結構形容為「交叉縱橫，盤根錯節，猶如個大迷魂陣」。

吳小暉被逮捕後，安邦集團被金融監管機構在2018年2月接管，直至2020年2月。2019年7月，安邦集團已換上新的名字——「大家保險集團」，這意味着叱吒一時的安邦保險集團已變成歷史。

而這兩家安邦系公司的解散命運，早有「預吿」。在2020年2月22日，中國銀保監會宣布結束安邦接管工作時就表示：為切實化解安邦集團風險，銀保監會剝離安邦集團非涉案涉訴資產，批准設立大家保險集團，依法受讓安邦人壽、安邦養老和安邦資產股權，新設大家財險，承接安邦財險的合規保險業務。安邦集團和安邦財險將依法予以清算註銷。

另外，據中國銀保監會此前公吿，大家保險集團已在正常運營，並推進引入戰略投資者工作。中國銀保監會指出，基於內外部診斷，大家保險集團全面重塑經營管理體系；目前，大家保險集團的經營管理得到重塑，為下一步全面市場化、專業化發展奠定了堅實的基礎。