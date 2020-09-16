殺人犯九度減刑出獄後打死老人　中紀委發文披露監獄系統官員落馬

早前，北京一名刑滿釋放男子郭文思將一提醒他戴口罩的老人毆打致死。事發後傳媒發現，這名男子16年前因殺人而入獄，但服刑期間被9次減刑。此後北京政府方面報稱，關押此男子的監獄確實存在執法不規範、違反工作紀律和失職瀆職等問題。 9月15日，中央紀委國家監委網站發表題為《郭文思減刑案暴露的司法腐敗》的文章，該文首次披露多名燕城監獄官員落馬信息。

9月13日，北京市紀委監委公布「郭文思減刑案」調查結果。北京市紀委監委通報指，郭文思在潮白監獄、清園監獄服刑期間，其父親郭萬普通過給予財物的方式，直接或通過他人請託監獄的主要官員及檢察院、法院的相關人員，為郭文思快速減刑提供幫助。

官方通報顯示，對時任市監獄管理局清河分局黨委委員、副分局長劉永清，時任潮白監獄黨委書記、監獄長隋建軍等9名黨員、公職人員給予開除黨籍、開除公職（取消退休待遇）處分。

前述《郭文思減刑案暴露的司法腐敗》文章將郭文思違規減刑9次後釋放一事，與雲南孫小果被判死刑後違規減刑出獄、內蒙古巴圖孟和故意殺人後紙面服刑15年兩起案例並列提及。

文章還透露，中央紀委國家監委綜合派駐司法部以來，查處監獄警察9人，其中燕城監獄原副監獄長喬洪慧等3人被移送司法機關追究刑事責任。

據《北京青年報》旗下公號「政知見」報道，燕城監獄原副監獄長喬洪慧被查這一信息系首次披露。

報道稱，中國公證協會曾於2010年6月前往燕城監獄參觀後發表參觀紀實文章，當時接待人中就有喬洪慧。根據該文介紹，燕城監獄位於河北省三河市燕郊，是司法部直接管轄的中央監獄，2002年投入使用。燕城監獄主要關押中央及省部級職務犯罪的重要罪犯和外籍犯人，以及具有研究價值的普通罪犯（研究各項改造手段的內在規律）。

針對監獄系統存在的腐敗問題，中國司法部部長唐一軍在7月31日中國司法行政系統廉政工作電視電話會議上提到，監獄是司法行政系統廉政風險高的領域。

他表示，2019年，監獄幹警違紀違法案件佔全系統61.19%。要以刀刃向內、刮骨療毒的勇氣，下大力氣清除害群之馬、整治頑瘴痼疾，堅決遏制監獄系統腐敗多發、高發態勢。

在7月8日，中國政法隊伍教育整頓試點工作啟動。中央政法委秘書長、中國政法隊伍教育整頓試點辦公室主任陳一新介紹，要整治的六大頑瘴痼疾中就包括「違規違法減刑、假釋、暫予監外執行」。

據悉，整頓工作的首批試點中就包括兩所監獄。今年10月，試點工作結束後，2021年起將自下而上一級一級逐級在中國政法系統鋪開。