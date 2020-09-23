國防部公布新發言人譚克非　去年12月已上任

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今日（23日）晚間，國防部網站發布有關國防部新聞發言人譚克非的消息。目前國防部一共有3名新聞發言人。

國防部新聞發言人譚克非。（國防部網站）

據介紹，譚克非1975年出生於遼寧。1994年考入解放軍外國語學院，1998年畢業後歷任助理翻譯、秘書、法制員、副庭長等職。2019年12月任國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人。大校軍銜。曾就讀於北京大學法學院，獲法律碩士學位。

除譚克非外，國防部另外兩位新聞發言人是吳謙和任國強，二人分別於2015年和2016年上任。

國防部新聞發言人吳謙。（國防部網站）

吳謙1973年出生於北京。1991年考入解放軍國際關係學院，1995年畢業後歷任裝甲兵裝備技術研究所助理工程師，國防部外事辦公室參謀、處長，中國駐美國大使館國防副武官，國防部新聞事務局處長等職。2015年6月任國防部新聞事務局副局長、國防部新聞發言人。2016年1月改任國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人。2017年8月任國防部新聞局局長、國防部新聞發言人。

國防部新聞發言人任國強。（國防部網站）

任國強1975年出生於山東。1991年考入解放軍西安陸軍學院，歷任學員、助理翻譯、幹事、連長、政治處主任、參謀、國防部外事辦公室綜合局政策研究室主任等職。2016年2月任國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人。

（國防部網站）

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