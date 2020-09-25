中國訪美學者被指「竊取機密」　獲美方撤控後返回中國

因涉嫌「未經授權或越權獲取信息」，弗吉尼亞大學中國訪問學者胡海周（Haizhou Hu，音譯）此前遭到美國司法部起訴。 案件近日突然出現轉折，美國聯邦檢察官撤銷了針對胡海周的指控，根據弗吉尼亞西區聯邦法院文件，法官21日批准撤訴。胡海洲的律師證實其已回到中國。

隨着中美關係不斷出現裂痕，美國開始嚴查中國學者。（Reuters）

據美國《華爾街日報》9月23日報道，近日，弗吉尼亞州地方檢察官辦公室以美司法部指控不實為由，駁回法院對胡海周的刑事起訴。弗吉尼亞大學此前也發布聲明承認，胡海周擁有訪問該校計算機系統上研究代碼的授權。

此前8月25日，胡海周在登上飛往中國青島的航班前，在芝加哥奧黑爾國際機場遭美國海關官員問話。三天後，美國司法部正式對胡海周提起刑事訴訟。

根據美國弗吉尼亞州檢察官辦公室發布的消息，胡海周被控「未經授權或越權」從弗吉尼亞大學受保護的計算機上獲取信息，以及竊取他的導師開發了20年的專用軟件代碼。

報道指出，胡海周在北京航天航空大學的一個實驗室工作，目前正在研究水下機械人。而他在弗吉尼亞大學的導師董海波，正管理着一個由美國海軍研究辦公室資助的多校合作的仿生水下推進的基礎研究項目。

胡海周否認美國司法部對其所有指控。但其導師董海波則堅稱，胡海周「不當獲取了他的研究代碼」，並承認是自己把這一問題提交給校方的，因為胡海周「不吿而別很可疑」。

董海波現為弗吉尼亞大學機械與航空工程系副教授。（弗吉尼亞大學官網）

在9月18日的聽證會上，一名芝加哥聯邦檢察官表示，在對弗吉尼亞大學計算機系統的進一步調查中發現，胡海周「已被授權訪問」獲取軟件代碼的共享空間。而這一發現與美國司法部最初的指控不符。

聽證會筆錄顯示，這名檢察官在法庭稱，政府將因此申請撤銷對胡海周的所有指控。此外，弗吉尼亞大學一名代表表示，校方已經證實，胡海周訪問學校計算機系統的一個權限內容，「並不構成違法行為」，但學校仍將繼續對其數據訪問和權限標準進行審查。

值得注意的是，美國聯邦調查局特工也參與了此次事件調查。在調查後，聯邦調查局承認，目前沒有任何證據證明胡海周存在「越權或竊密」行為。

近段時間以來，美國司法部頻頻對中國籍研究人員「下手」，僅在今年夏天，美國聯邦調查局就以「國家安全」為由，對數十名研究人員進行調查問話。《華爾街日報》認為，對於頻繁針對中國在美研究人員的美國司法部來說，這起案件令其非常難堪。