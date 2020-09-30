中國高分多模衛星首批影像成果發佈

中國官方最新發布了高分辨率多模綜合成像衛星（簡稱高分多模衛星）首批20餘幅亞米級立體影像產品，包括北京、內蒙古東四聯盟、蘭州、嘉峪關、葛洲壩等區域地標圖像。

據中國國家航天局官網9月29日消息，首批影像成果圖綜合考慮地域分布、地物類型、主要用戶部門測試需求等因素，展示了衛星的高效智能敏捷成像模式，體現了觀測的高几何分辨率、高輻射特性。

消息指，首批影像產品是由中國資源衛星應用中心製作完成，是「十三五」國家民用空間基礎設施規劃的首發科研衛星標準產品，也是中國民用科研衛星最高分辨率影像。

消息披露，高分多模衛星是首個採用政府與社會資本合作模式（PPP）的民用航天科研項目，其中政府方負責衛星研製、數據接收、一級產品加工，中國四維測繪技術有限公司、中國長城工業集團有限公司組成的聯合體作為社會資本方，承擔衛星研製部分費用。

據悉，中國高分多模衛星作為具有多種工作模式的綜合光學遙感成像衛星，是《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025）》中分辨率最高的光學遙感科研衛星，2018年立項，2020年7月3日在太原衛星發射中心成功發射。

2020年7月3日11時10分，中國在太原衛星發射中心用長征四號乙運載火箭，以「一箭雙星」的方式成功發射高分辨率多模綜合成像衛星（高分多模衛星）和「西柏坡號」青少年科普衛星。 圖為長征四號乙運載火箭發射升空。（中新社）

同時，作為中型敏捷遙感衛星公用平台首發星，已開展多種模式成像，實現了平台的高精度高穩定度敏捷機動控制技術在軌驗證。投入使用後，該星將進一步滿足自然資源、減災與應急、農業農村、生態環境、住建、林業和草原等行業對高精度遙感數據的迫切需求。

值得關注的是，高分多模衛星分辨率之高被指能在600多公里的太空，「看清」地面上小汽車的擋風玻璃 。

此外，高分多模衛星還有一件重要利器——大氣同步校正儀，在霧霾天氣裏，依然能夠「明察秋毫」，拍攝高清圖像。高分多模衛星不僅能看得「清」，還能看得「準」，能夠準確計算出地理位置。例如拍攝受災地區時，能夠迅速準確計算出受災道路、橋樑、房屋等準確位置，為搶險救災工作提供幫助。