陝西官員受賄罪成獲刑7年　曾熊抱央視女主持人惹議

內地反腐持續，曾因「熊抱中國央視女主持人」一事引發爭議的陝西省延安市人大常委會前副主任祁玉江，因犯受賄罪近日一審獲刑7年。

祁玉江在2019年主動投案。（微博）

中國裁判文書網9月27日公布了《祁玉江受賄罪一審刑事判決書》，顯示3月20日，商洛市檢察院指控被吿人祁玉江犯受賄罪，向商洛市中級人民法院提起公訴。9月1日，商洛市中級人民法院公開開庭審理案件。9月27日，商洛市中級人民法院判決被吿人祁玉江犯受賄罪，判處有期徒刑7年，並處罰金100萬元（人民幣．下同）。

祁玉江被指控的犯罪事實共計有67項，經法院審理查明，自1997年至2019年，祁玉江在擔任上述職務期間，利用職務上的便利收受他人所送現金1048萬元。祁玉江主動投案後，供述全部犯罪事實，在審判階段自願簽署認罪認罰具結書。

資料顯示，祁玉江，1958年2月出生，為陝西子長人，長期在延安工作，曾先後在延安地區畜牧局、延安地區農委、延安市農發辦等處任職。1997年10月起，祁玉江調赴延安市寶塔區工作，歷任區委常委、副區長、區委副書記、區長等職。2006年6月，祁玉江以延安市寶塔區區長身份轉任志丹縣委書記，並在擔任該職5年後「回爐」寶塔區，出任區委書記一職。2012年3月，祁玉江獲任延安市人大常委會副主任，躋身副廳級幹部，直至2018年3月退休。

令人關注的是，祁玉江曾因一起「熊抱女主持人」事件而受到輿論質疑。2010年12月25日，陝西延安志丹縣舉行了一場小型文藝演出，中國央視女主持管彤擔任現場主持。當時多家媒體報道稱，時任志丹縣委書記的祁玉江當場「熊抱」了該名女主持人，並誇其「俊、白、美」，甚至追問對方「我是不是男人」。

現場畫面經網絡曝光後，有網民認為祁玉江太過奔放、言語雷人。隨後，志丹縣官方回應媒體採訪稱，「祁書記認為活動現場與主持人親密互動十分正常，並無大礙」，熱烈擁抱女主持人體現的是「陝西人民的熱情」。

（綜合報道）