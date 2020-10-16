【人事變動】主管雄安新區三年　陳剛履新河北省委副書記

10月15日，河北省官方消息稱，中央批准曾主抓雄安新區工作的陳剛任河北省委副書記。

2017年6月22日，時任雄安新區黨工委書記的陳剛在雄安調研。（河北衛視截圖）

資料顯示，陳剛出生於1965年，江蘇高郵人，早年曾長期在北京工作，先後任職於北京玻璃研究所、北京一輕集團有限責任公司、北京市外經貿委、中國貿促會北京市分會等單位。2003年1月，陳剛出任北京市朝陽區委副書記、代區長，次年1月任區長，並於2006年10月任該區區委書記。

2012年7月，陳剛晉升副部級幹部，躋身北京市委常委。2013年6月，陳剛吿別工作多年的北京，南下赴貴州履新，後出任貴州省委常委、貴陽市委書記。

2017年4月1日，中共中央、中國國務院印發通知，決定設立河北雄安新區。同時，河北省委、省政府決定成立河北雄安新區籌備工作委員會及臨時黨委。

2017年5月，陳剛調入河北，出任河北省委常委、雄安新區臨時黨委書記，次月任河北省委常委、雄安新區黨工委書記、管委會主任。

2017年7月，陳剛再添新職，擔任河北省委常委、副省長、雄安新區黨工委書記、管委會主任，陳剛負責雄安新區全面工作。

如今，陳剛在主管雄安新區三年後履新河北省委副書記，而被稱為「千年大計」的雄安新區，在這三年裏的建設進度備受外界關注。今年3月31日，據新華社報道，目前雄安新區已轉入大規模開工建設階段。

雄安新區最新施工照（請點擊大圖觀看）：

此前10月10日，《人民日報》發布了一段「致敬！雄安新區的建設者」的影片。影片中顯示，雄安新區百餘個重點項目現場同時動工，上千台塔吊在旋轉，近30萬名工人在一線施工。

按照國家主席習近平的說法，雄安新區的規劃建設是要一張藍圖繪到底，不能犯顛覆性的失誤，留下歷史遺憾的，因此必須要保持歷史耐心。