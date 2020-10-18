【人事變動】前任被免職8個月後　王瑞連出任湖北省委副書記

據《湖北日報》10月17日消息，近日，中共中央批准，王瑞連任湖北省委副書記。據悉，王瑞連曾在西藏工作37年，短暫任職海南之後，2018年10月前往湖北。

資料顯示，王瑞連出生於1964年7月，山東鄒平人，15歲參加工作後就一直在西藏，直至2017年調任海南。

在西藏37年間，王瑞連長期工作於組織系統，曾任山南地委行署專員、昌都地委書記、自治區黨委組織部常務副部長、自治區黨委秘書長等職。

9月21日，王瑞連出席表彰湖北省優秀共產黨員的活動。（湖北新聞截圖）

2013年1月，他升任自治區人大常委會副主任，同年5月改任自治區黨委常委，並繼續兼任黨委秘書長職務。

2017年2月，王瑞連首次跨省履新，出任海南省委常委、組織部長。次年10月再獲異地調任，擔任湖北省委常委、組織部長，直至此次任省委副書記。

值得注意的是，此前任湖北省委副書記的是馬國強，已於今年2月卸任，因此該職位空缺至今，直至王瑞連履新。

早前，2月13日，新冠肺炎疫情風暴中心湖北省和武漢市迎來重要人事調整。湖北省委書記蔣超良和武漢市委書記馬國強同時被免。

年近57歲的馬國強是回族人，現任中共十九屆中央候補委員，去職前任湖北省委副書記、武漢市委書記。他曾在中國國企寶山鋼鐵長期任職，2018年調任湖北省委副書記、武漢市委書記，2020年1月6日辭去市人大常委會主任。