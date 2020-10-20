湖北高院副院長張忠斌自殺身亡　死前曾被上級找去談話

據武漢市武昌區公安分局官方微博「平安武昌」消息，10月19日，武昌警方接報稱一名男子在湖北省高級人民法院綜合樓一辦公室死亡，此後民警及時到達現場，經急救人員確認，該男子已無生命體征。 經核查，死者張忠斌（男，53歲）是湖北省高院副院長。

警方表示，通過偵查、調查，已經排除刑事案件，相關工作正在進一步進行中。

據財新網報道，19日午間曾有熟人邀請張忠斌一起吃飯，但他一反常態支支吾吾，沒有接受邀請，未料下午就傳來其自殺的消息。

湖北高院副院長張忠斌。（網絡圖片）

據知情者透露，19日上午曾有湖北省相關領導找張忠斌談話。當日下午16時許，湖北高院的工作人員送文件到其辦公室時，敲門無人應答，門也無法打開，張忠斌電話也無法接通。工作人員取了鑰匙打開門發現，張忠斌在辦公室已自殺身亡。

湖北省高院內部人士稱，副院長張忠斌身亡一事事發突然，令人想不到。事件發生後，該院領導已迅速介入。

另據湖北省高院大門的保安稱，10月19日下午，多輛警車和救護車駛進省高院。

資料顯示，張忠斌現年53歲，法學博士學位。1990年從中南政法學院刑法專業碩士研究生畢業後，進入湖北沙市中院擔任助理審判員，2004年2月至2006年10月任荊州中院副院長。2007年9月，張忠斌調至湖北高院，歷任刑一庭副庭長、庭長。2011年1月至2014年6月，任湖北十堰市中院院長（副廳級）；2015年1月，任宜昌市中院院長；2018年1月，任湖北省高級人民法院副院長。

值得注意的是，此前10月16日下午，湖北省法院召開推進掃黑除惡專項鬥爭審判執行工作約談會，張忠斌還出席主持了會議。