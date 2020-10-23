批評美國抹黑中國令人不齒　王毅：支持中國就是支持國際公平正義

中國外交部長王毅周四（22日）與摩洛哥外交大臣布裡達通電話，雙方有提到中摩疫苗合作及中美關係。 王毅批評美國一些政客對中國造謠抹黑，脅迫其他國家選邊站隊，「這是當代國際政治中最令人不齒的行為，充分暴露了美國的單邊霸凌和自私自利本質。」

王毅表示，中摩兩國友誼深厚、互信牢固。雙方要繼續加強溝通，把兩國元首重要共識落到實處，拓展全方位互利合作，推動中摩戰略伙伴關係在後疫情時期取得更大發展。在兩國元首親自關心下，中摩疫苗合作取得積極進展。中方將繼續推動中國企業與摩方加強對接，助力摩方早日戰勝疫情。

對於美國的批評，王毅指美國不僅放棄自身應當承擔的國際義務，還企圖剝奪發展中國家的正當發展權利，「從這一意義上講，支持中國就是支持多邊主義、支持國際關係基本準則、支持新興市場經濟體共同利益、支持國際的公平正義。」

布裡達則指，發展對華關係是摩洛哥堅定不移的戰略選擇，國王已指示設立專門工作機制，落實兩國元首重要共識，加快推進雙方的重大合作事宜。摩方始終並將繼續堅定支持中方維護國家主權和領土完整，堅決反對外部勢力干涉中國的內政。摩方衷心感謝中方為摩方抗疫提供的大力支持，高度評價中方派遣醫療專家赴摩，期待繼續同中方加強抗疫合作。

（綜合報道）