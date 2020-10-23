深圳上月新樓成交量創7年新高　十大「土豪樓盤」排名曝光

《央視財經》報道，從今年9月份開始，深圳各個新樓盤銷售現場火爆，部分「網紅盤」開盤數小時就已經售罄。 深圳市住建局的公開數據顯示，深圳9月新樓交易量高達4,871套，按月增長近2成，按年增長近6成， 創下了近7年來月度成交量新高。

深圳新樓盤售樓處人潮擁擠。（微博圖片）

另據《中國基金報》報道，在深圳某樓盤項目認籌現場，市民在排隊交資料時，有人並不知道項目賣多少錢，也有網民表示「反正大家在搶的，一定是好東西」。有人則在交認籌資料當日還問樓盤附近有沒地鐵站，學位之類。

報道指，一名購房者連續參加深圳6個新盤的搖號，全都沒中。他自稱是「金融街難民」，並打算繼續搖號，搖到中獎為止。

有內地網民曬出手臂打上石膏的圖，他自稱堅決要求出院就是為了在深圳買樓。（微博圖片）

不過，雖然深圳新樓銷量攀升，二手樓交易量卻有所下降。據了解，深圳9月份二手樓成交量為8,800多套，按月下降22%左右。業內專家預測，深圳10月份二手樓成交量將不會超過4,000套，且今年接下來幾個月仍將處於不溫不火的情況。

深圳房地產業內人士張添鳴表示，深圳整體新樓價格略低於二手樓，稍微呈現倒掛的現象，因此很多客戶買新樓的欲望更強。

雖然深圳二手樓交易量有所下降，但有數據顯示，深圳10月份二手樓的樓價卻按月增長1.66%。張添鳴認為，目前深圳投資客比例極小，業主覺得價格不合適可以選擇掛盤不出售，導致價格不會出現明顯下降，反而有成交的區域，價格會出現一些補漲或快速上漲的情況。

而根據中國房價行情網數據，目前深圳平均單價（元/㎡，人民幣．下同）最高的樓盤，前三位均在南山區。深圳十大「土豪樓盤」排名：