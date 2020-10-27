傳粟米減產致價格漲逾三成　農業農村部：市場作用，豐收已成定局

農業農村部總經濟師魏百剛周二（27日）在國新辦的發布會上回應近期粟米價格上漲的問題，解釋稱是收儲制度改革以來的恢復性上漲，主要是市場作用的結果。 魏百剛強調，今年中國粟米豐收已成定局，價格繼續上漲缺乏支撐。

內地粟米價格據報今年已上漲超過三成，逼近歷史最高紀錄。（視覺中國）

據內地傳媒此前報道，今年粟米價格上漲超過三成，逼近歷史最高紀錄。報道稱，粟米價格上漲原因有二，一是缺口量很大，多達2800萬噸；二是東北地區受颱風影響出現大面積倒伏，市場對粟米產量減產存在較強預期。

此外，網上更流傳多張通知，湖南、湖北、江西等產糧大省，當地的糧食公司近日均向客戶發出通知，表明由於減產等原因，需要調整大米的價格，甚至是每天隨行就市。

魏百剛就稱，今年以來粟米價格總體有所上漲，分析後確認有三方面的原因，一是需求旺盛，例如活豬生產加快恢復飼用粟米需求量有所增加，以及加工企業及貿易商普遍看好粟米市場，所以在收購的時候價格有所提高。其次是農民有惜售心理，「農民講『多收一穗粟米可以多收4毛到5毛錢』，收到家以後，看着價格有所上漲，所以想等幾天價格好的時候再賣」。第三就是資本炒作，受新型肺炎疫情影響，國內外投資市場對糧食市場的炒作有升溫跡象。

魏百剛強調，粟米豐收已成定局，價格繼續上漲缺乏支撐。（視覺中國）

魏百剛指，今後一段時期要發揮市場配置資源的決定性作用，農業農村部將會同有關部門做好粟米供給工作，抓好糧食生產增加供給。農業農村部下一步將指導各地做好收獲收尾、晾曬烘乾等工作，確保秋糧豐收到手，能夠盡快上市。同時抓好出庫增加供給，相關部門將加強前期競拍粟米出庫監管，督促買賣雙方及時出庫，盡快入市。

（綜合報道）